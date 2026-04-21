Cómo comprar entradas para el concierto de Carl Cox en Dubái: fechas, precios y más

El rey del techno regresa al desierto. Carl Cox, referente mundial de la música electrónica, encabezará un gran concierto al aire libre en Dubái este mayo.

Famoso por su residencia en Ibiza y su dominio de las pistas más grandes del mundo, Cox ofrece una energía y una técnica inigualables.

En GOAL tienes toda la información para conseguir desde entradas asequibles hasta exclusivos paquetes VIP.

¿Cuándo estará Carl Cox en Dubái?

Fecha y hora Evento Lugar Entradas Sábado 9 de mayo de 2026 – 19:00 Carl Cox | Clausura de la temporada de Pacha ICONS Playa Pacha, FIVE LUXE JBR Entradas

¿Dónde comprar entradas para Carl Cox en Dubái?

Puedes comprarlas en Ticketmaster UAE y Platinumlist.

Si buscas entradas de última hora o si se han agotado en las plataformas oficiales, también puedes consultar StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para Carl Cox en Dubái?

Para el evento del 9 de mayo de 2026, hay opciones para todos los presupuestos, aunque las categorías más populares se agotan rápido.

Pista de baile estándar: de 250 a 350 AED

de 250 a 350 AED Entrada general (llegada temprana): desde 200 AED

desde 200 AED Arena, asientos libres: desde 600 AED (vistas en gradas tipo anfiteatro)

desde 600 AED (vistas en gradas tipo anfiteatro) VIP con pista de baile entre bastidores: desde 1500 AED (incluye paquetes de bebidas premium).

Las reservas de hospitalidad y mesas VIP se pueden canjear por comida y bebida, pero requieren consulta directa o reserva especializada en categorías premium.

Todo lo que necesitas saber sobre Playa Pacha en FIVE LUXE JBR

Playa Pacha en FIVE LUXE JBR es el escenario ideal para disfrutar de Carl Cox.

Situado en el corazón de Jumeirah Beach Residence (JBR), este espacio encarna lo mejor de la vida nocturna de lujo de Dubái.

Es un club al aire libre frente al mar con vistas al mar Arábigo y a la noria Ain Dubai. Su diseño prioriza experiencias audiovisuales de alta gama, con grandes pantallas LED y un sistema de sonido optimizado para los ritmos deep house y techno característicos de Cox.