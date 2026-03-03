Cómo comprar entradas para El Clásico 2026: entradas para el Barcelona vs Real Madrid, información sobre el partido del 10 de mayo y mucho más

Pocos equipos captan la atención mundial como el Barcelona y el Real Madrid.

El dúo dinámico de La Liga se encuentra entre los equipos más exitosos de la historia del fútbol, compartiendo un rico legado de trofeos ganados y experimentando un enorme éxito a lo largo de décadas.

Podría decirse que no hay ningún partido más importante en el planeta que El Clásico. Ha sido un punto focal para la competencia intensa, con algunos de los jugadores y entrenadores más famosos del mundo.

Todos los aficionados al fútbol sueñan con estar en el Camp Nou para ver a Lamine Yamal realizar una impresionante carrera por la banda o a Kylian Mbappé iluminar el Bernabéu tras lanzar un imparable disparo.

¿Cuándo es el próximo El Clásico?

Los próximos partidos del Clásico de esta temporada en La Liga son los siguientes:

Fecha Partido Lugar Entradas Domingo, 10 de mayo de 2026 Barcelona vs Real Madrid Camp Nou Reservar entradas

Es posible que se produzcan más enfrentamientos entre ambos equipos durante la temporada (en la copa nacional o en Europa), por lo que conviene estar atento a las páginas web oficiales de los clubes para conocer las últimas novedades sobre el calendario.

Cómo comprar entradas para El Clásico

El Clásico es uno de los partidos más emocionantes del calendario regular de La Liga (y de los deportes nacionales de todo el mundo, por cierto), por lo que las entradas siempre tienen una gran demanda y pueden ser muy difíciles de conseguir. Es probable que las entradas se agoten en los portales oficiales de venta.

El hecho de que el Barça vuelva a su emblemático Camp Nou después de jugar en el Estadi Olímpic Lluís Companys durante las dos últimas temporadas aumentará aún más la urgencia de los aficionados por conseguir entradas.

Existen múltiples opciones de venta de entradas para los partidos del Clásico, desde abonos para partidos individuales hasta paquetes de hospitalidad:

Si las entradas están agotadas o quieres conseguir entradas de última hora, considera la posibilidad de acudir a revendedores secundarios como StubHub.

También puedes optar por la vía de la hospitalidad, que incluye suites de lujo, salones premium y asientos de nivel club diseñados para disfrutar de una experiencia superior el día del partido. Los invitados VIP disfrutan de zonas de asientos privadas con vistas panorámicas, catering de alta gama y servicio personalizado.

También hay agencias de viajes especializadas en deportes, como SportsBreaks. Además de simplificar los preparativos del viaje, ofrecen paquetes combinados que suelen incluir entradas oficiales para el partido y estancias en hoteles.

¿Cuánto cuestan las entradas para El Clásico?

Getty Images

Debido a la inmensa popularidad de los partidos entre el Barcelona y el Real Madrid, es de esperar que las entradas para El Clásico sean considerablemente más caras que las de otros partidos de La Liga.

A través de los canales oficiales, los precios van desde unos 100 € para las localidades situadas detrás de las porterías, hasta precios desorbitados de cuatro cifras para los paquetes de hospitalidad y lujo completos.

En los minoristas secundarios, como StubHub, las entradas se ven afectadas por los precios dinámicos, por lo que pueden ser mucho más caras que las de cualquier otro partido.

¿Dónde se celebra El Clásico?

Santiago Bernabéu

El Santiago Bernabéu es un estadio con techo retráctil situado en Madrid. Con un aforo de casi 80 000 espectadores, es el segundo estadio de fútbol más grande de España y ha sido la sede del Real Madrid desde su inauguración en 1947. El Bernabéu es uno de los estadios de fútbol más famosos del mundo y ha acogido la final de la Copa de Europa/Liga de Campeones de la UEFA en cuatro ocasiones (1957, 1969, 1980 y 2010), así como la final de la Copa Mundial de la FIFA de 1982, en la que Italia venció a Alemania Occidental por 3-1.

Además del fútbol, el Bernabéu también ha acogido a lo largo de los años a muchas leyendas de la música internacional y nacional, como Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, los Rolling Stones y, más recientemente, Taylor Swift durante su gira Eras Tour, que batió todos los récords.

Camp Nou

El estadio Camp Nou se construyó en 1957 para sustituir al antiguo estadio de Les Corts, que se había quedado pequeño para la creciente afición del FC Barcelona. Se convirtió en el estadio más grande de Europa en aquella época, con una capacidad para 93 053 espectadores.

Además de albergar dos finales de la Copa de Europa/Liga de Campeones (1989 y 1999) y dos finales de la Recopa de Europa (1972 y 1982), el Camp Nou ha acogido conciertos de artistas de primer nivel como U2, Bruce Springsteen y Beyoncé.

Tras su reciente renovación, se espera que su aforo aumente hasta los 105 000 espectadores, lo que lo convertirá de nuevo en el estadio más grande de Europa en términos de aforo y el tercer estadio de fútbol más grande del mundo.