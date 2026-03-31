Cómo comprar entradas para el BRED Abu Dhabi 2026: fechas, precios, sede y más

BRED Abu Dhabi, el festival de neocultura de referencia en Oriente Medio, regresa a la emblemática isla de Yas para celebrar su cuarta edición, la más ambiciosa hasta la fecha.

Al reunir lo mejor del hip-hop, el R&B y el afrobeats con el pulso de la cultura urbana, la moda y el arte, el festival se ha consolidado rápidamente como un referente cultural mundial.

Este año, el tema del festival, «The People of Neo-Culture, Today & Tomorrow», promete una exploración con visión de futuro sobre cómo el legado y la tecnología del futuro chocan en el espacio creativo.

Los fans pueden esperar actuaciones impactantes de iconos mundiales como Gunna, Mustard, Clipse y Bryson Tiller, junto con la energía imparable de Ayra Starr y Nemzzz.

¿Cuándo es el BRED Abu Dhabi?

La edición de 2026 del BRED Abu Dhabi está programada para celebrarse a lo largo de cinco días intensos, desde el miércoles 22 de abril hasta el domingo 26 de abril de 2026.

El recinto del festival en el Circuito Yas Marina abre todos los días a partir de las 16:00 h, y los conciertos principales en el Arena comienzan por la noche.

A continuación se muestra el programa actual de los artistas principales:

Fecha y hora Evento / Artista Lugar Entradas 22 de abril de 2026 (16:00) Día de la inauguración: Exhibición de arte y moda Circuito Yas Marina, Abu Dabi Entradas 23 de abril de 2026 (20:00) Clipse & Mustard en directo BRED Arena Entradas 24 de abril de 2026 (20:00) Gunna y Nemzzz en directo BRED Arena Entradas 25 de abril de 2026 (20:00) Bryson Tiller y Ayra Starr en directo BRED Arena Entradas 26 de abril de 2026 (16:00) Día de clausura: Finales de deportes callejeros y videojuegos Circuito Yas Marina, Abu Dabi Entradas

¿Dónde se pueden comprar entradas para el BRED Abu Dhabi?

Las entradas oficiales se ponen a la venta por oleadas, y la primera oleada ofrece los mejores precios posibles para quienes se dan prisa.

Si buscas entradas de última hora, puedes recurrir a mercados secundarios como StubHub, especialmente si las fechas específicas o los pases Golden Circle se agotan en el mercado primario.

Asegúrate siempre de comprar a través de socios oficiales o de mercados secundarios verificados para garantizar que tus entradas sean auténticas y válidas para acceder al Circuito Yas Marina.

¿Cuánto cuestan las entradas para el BRED Abu Dhabi?

Si quieres ahorrar dinero, el pase de día entre semana es la forma más económica de disfrutar del arte, la gastronomía y la cultura del festival.

Sin embargo, para disfrutar de la experiencia completa del concierto, los pases de 5 días ofrecen la mejor relación calidad-precio.

Pase de un día entre semana (solo acceso al festival): a partir de 85 AED .

a partir de . Pase de un día para conciertos (entrada general): a partir de 245 AED .

a partir de . Pase de un día para el Golden Circle (delante del escenario): a partir de 545 AED .

a partir de . Pase de 5 días para el festival (entrada general): a partir de 695 AED (precio limitado de la primera tanda).

a partir de (precio limitado de la primera tanda). Pase de un día para niños (de 7 a 12 años): Disponible en taquilla por 50 AED.

Nota: Los precios están sujetos a cambios a medida que se agoten las tandas de entradas. Reservar con antelación es la única forma de asegurarse estas tarifas más bajas antes de que aumenten a medida que se acerque la fecha del evento.

Todo lo que necesitas saber sobre el Circuito Yas Marina

El Circuito Yas Marina no es solo un circuito de F1. Para el BRED Abu Dhabi, el circuito se transforma en un enorme parque de atracciones urbano.

La BRED Arena es un recinto de alta tecnología construido expresamente dentro del circuito que ofrece una acústica y una iluminación increíbles, diseñado específicamente para actuaciones de hip-hop y música electrónica.

Llegar a la isla de Yas es sencillo, pero planificar tu llegada es clave para disfrutar de una noche sin complicaciones: