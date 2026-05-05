La ADNOC Pro League se calienta mientras dos históricos clubes emiratíes se preparan para un partido clave.

Al Wahda y Al Wasl llegan con una larga rivalidad y mucha pasión, por lo que el encuentro promete ser uno de los más atractivos de la temporada. Ambos equipos luchan por el liderato, así que los aficionados disfrutarán de un duelo táctico y de brillantes individualidades.

Ya sea por la puntería de los delanteros o por la solidez defensiva, es una cita ineludible para cualquier aficionado emiratí.

Si quieres vivir el ambiente electrizante del estadio Al Nahyan, reserva tus entradas con antelación. En GOAL encontrarás toda la información para no perdértelo.

¿Cuándo es Al Wahda vs Al Wasl?

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas Miércoles 6 de mayo, 16:05 Al Wahda FC vs Al Wasl FC Estadio Al Nahyan, Abu Dabi Entradas

¿Dónde comprar entradas para el Al Wahda - Al Wasl?

La forma más segura de comprar tus entradas para el partido Al Wahda-Al Wasl es a través de Platinumlist. Como socio oficial de venta de entradas de la liga y del club, Platinumlist ofrece una experiencia digital fluida que te garantiza el acceso al estadio.

Al usar el canal oficial, recibirás tu entrada digital al instante por correo electrónico o SMS y la escanearás directamente desde tu teléfono en el acceso al estadio.

Además, puedes consultar el plano de asientos en tiempo real del estadio Al Nahyan y elegir entre la grada local o la visitante.

Comprar con antelación evita las largas colas en las taquillas el día del partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para Al Wahda vs Al Wasl?

La ADNOC Pro League sigue siendo una de las opciones de entretenimiento deportivo de alta calidad más asequibles de la región.

Categoría 3 (Entrada general): desde solo 20 AED. Por el precio de un café, disfrutarás del fútbol profesional de élite en un estadio de categoría mundial.

desde solo 20 AED. Por el precio de un café, disfrutarás del fútbol profesional de élite en un estadio de categoría mundial. Categoría 2 (Asientos públicos): Su precio suele rondar los 50 AED. Ofrecen una buena vista lateral del campo y más comodidad sin alejarse de la acción.

Su precio suele rondar los 50 AED. Ofrecen una buena vista lateral del campo y más comodidad sin alejarse de la acción. Categoría 1 (Premium): 100 AED. Ubicados en gradas inferiores o secciones centrales, ofrecen la mejor visión táctica y cercanía a los jugadores.

100 AED. Ubicados en gradas inferiores o secciones centrales, ofrecen la mejor visión táctica y cercanía a los jugadores. VIP: De 250 a 500 AED, con asientos acolchados, acceso a salones climatizados y refrescos incluidos.

GOAL recomienda darse prisa, pues la Categoría 3 suele agotarse primero.

Todo lo que necesitas saber sobre el estadio Al Nahyan

El estadio Al Nahyan, sede del Al Wahda FC, tiene capacidad para unos 15 000 espectadores.

A diferencia de los estadios más grandes y aislados, Al Nahyan destaca por su ambiente íntimo: las gradas rodean el campo y permiten oír cada grito de los aficionados y cada instrucción de los entrenadores, lo que genera una presión intensa sobre el equipo visitante.

El estadio ha sido reformado recientemente, por lo que ofrece instalaciones modernas para todos los aficionados. Hay numerosos puestos de comida y bebida en el vestíbulo, con aperitivos locales emiratíes e internacionales. Quienes lleguen en coche encontrarán aparcamiento cerca, aunque suele llenarse rápido los días de partido.

Se recomienda usar transporte público o servicios como Careem o Uber para evitar contratiempos.

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