El Atlético de Madrid afronta la temporada 2026/27 de LaLiga EA Sports como uno de los equipos más atractivos de ver del fútbol español. Diego Simeone inicia su 16ª temporada al frente en el Riyadh Air Metropolitano, después de haber guiado de nuevo a los rojiblancos a los puestos de Champions League el curso pasado, y el calendario de este año trae consigo el derbi madrileño contra el Real Madrid, la visita del Barcelona y una campaña europea completa por delante.

Con más de 60.000 abonados ya confirmados para 2026/27 y con las ventanas de venta general avanzando rápidamente para los partidos más importantes, conseguir entradas puede ser complicado si no sabes dónde buscar.

GOAL ha hecho el trabajo por ti. A continuación encontrarás toda la información sobre cuándo juega el Atlético de Madrid, dónde comprar entradas, cuánto cuestan y todo lo demás que necesitas para planificar tu visita al Metropolitano.

¿Cuándo juega el Atlético de Madrid?

Fecha y hora Partido Lugar Entradas Miércoles, 19 de agosto de 2026, 21:00 CET (confirmado) Atlético de Madrid vs Malaga CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas Domingo, 23 de agosto de 2026, 17:00 CET (confirmado) Atlético Madrid vs Villarreal CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 15-16 de septiembre de 2026 (día exacto por confirmar) Atlético Madrid vs Osasuna Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 19-20 de septiembre de 2026 (día exacto por confirmar) Atlético Madrid vs Real Madrid (derbi madrileño) Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 24-25 de octubre de 2026 (día exacto por confirmar) Atlético Madrid vs RC Deportivo Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 7-8 de noviembre de 2026 (día exacto por confirmar) Atletico Madrid vs FC Barcelona Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 5-6 de diciembre de 2026 (día exacto por confirmar) Atletico Madrid vs Real Betis Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 12-13 de diciembre de 2026 (día exacto por confirmar) Atlético Madrid vs Valencia CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 9-10 de enero de 2027 (día exacto por confirmar) Atlético Madrid vs Real Racing Club (último partido de la primera mitad de la temporada) Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 16-17 de enero de 2027 (día exacto por confirmar) Atlético Madrid vs Real Sociedad Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 30-31 de enero de 2027 (día exacto por confirmar) Atlético Madrid vs RCD Espanyol Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 20-21 de febrero de 2027 (día exacto por confirmar) Atlético Madrid vs Elche CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 6-7 de marzo de 2027 (día exacto por confirmar) Atlético Madrid vs Celta Vigo Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 20-21 de marzo de 2027 (día exacto por confirmar) Atlético Madrid vs Getafe CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 10-11 de abril de 2027 (día exacto por confirmar) Atlético Madrid vs Levante UD Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 17-18 de abril de 2027 (día exacto por confirmar) Atlético Madrid vs Sevilla FC Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 1-2 de mayo de 2027 (día exacto por confirmar) Atlético Madrid vs Deportivo Alavés Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 15-16 de mayo de 2027 (día exacto por confirmar) Atlético Madrid vs Rayo Vallecano Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 22-23 de mayo de 2027 (día exacto por confirmar) Atletico Madrid vs Athletic Club Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas

¿Dónde comprar entradas del Atlético de Madrid?

La vía más directa para conseguir entradas del Atlético de Madrid es a través del portal oficial del club, donde los socios tienen una ventana de preventa prioritaria antes de que se abra la venta general al público. El programa de socios del Atlético es más accesible que el de algunos de sus rivales de LaLiga, y apuntarse puede dar acceso a descuentos y a comprar asientos antes para los partidos más importantes.

Dicho esto, la venta general oficial para partidos de alta demanda como el derbi madrileño, la visita del Barcelona o cualquier eliminatoria de la Champions League suele avanzar con una rapidez enorme y, con bastante más de 150.000 socios compitiendo por un estadio con capacidad para poco más de 70.000 espectadores, muchos aficionados se quedan sin entrada por los canales oficiales.

Ahí es donde entra en juego el mercado de reventa. StubHub es una de las formas más sencillas de garantizarse un asiento en el Riyadh Air Metropolitano, con entradas disponibles en todos los rangos de precio y en todas las zonas del estadio.

¿Cuánto cuestan las entradas del Atlético de Madrid?

Los precios de las entradas en el Riyadh Air Metropolitano varían enormemente en función del rival y de la zona del estadio, pero realmente hay opciones para todos los presupuestos. Las entradas más baratas para partidos estándar de LaLiga contra rivales de mitad de tabla pueden encontrarse desde unos 30 euros, lo que hace que ir a ver al Atlético de Madrid sea bastante más asequible que visitar a algunos de los otros superclubes de Europa.

Para las grandes ocasiones, hay que esperar una subida importante de los precios. El derbi madrileño contra el Real Madrid y la visita del Barcelona son de forma constante las dos entradas más difíciles de conseguir y más caras de toda la temporada, con localidades en el anillo superior que suelen arrancar entre unos 60 y 90 euros y subir bastante más para las zonas laterales y las posiciones de anillo inferior. Las eliminatorias de la Champions League en el Metropolitano, un estadio que ha albergado una final de la Copa de Europa, presentan primas similares.

Los abonos de temporada para 2026/27 van desde unos 290 euros en el tramo más barato (anillo superior) hasta bastante más de 2.000 euros para los asientos más exclusivos del anillo inferior en el lateral del campo, aunque las entradas para un solo partido siguen siendo la opción más flexible para los aficionados visitantes y para quienes no quieran comprometerse a toda la campaña.

La buena noticia para quienes buscan gangas es que el mercado de reventa en StubHub suele ofrecer con regularidad los precios más competitivos del mercado, especialmente para partidos todavía lejanos en el calendario. Comprar pronto y vigilar los anuncios a medida que se actualizan sigue siendo la mejor manera de encontrar las entradas más baratas posibles del Atlético de Madrid para el partido que prefieras.

Todo lo que necesitas saber sobre el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid, apodado Los Rojiblancos y Los Colchoneros, fue fundado en 1903 y lleva bastante más de un siglo siendo una de las tres grandes potencias del fútbol español, junto al Real Madrid y el Barcelona. A pesar de haber operado durante gran parte de su historia con una fracción de los recursos financieros de sus dos grandes rivales nacionales, el Atlético ha construido una identidad basada en la resiliencia, la disciplina defensiva y una atmósfera de partido inigualable.

Diego Simeone ha sido la gran fuerza impulsora de la era moderna del club desde que asumió el cargo en diciembre de 2011. Bajo su dirección, el Atlético ha ganado LaLiga en dos ocasiones, ha levantado la Europa League y la Supercopa de la UEFA varias veces, y ha alcanzado dos finales de la Champions League. Simeone arranca la temporada 2026/27 como uno de los entrenadores con más tiempo en el cargo en el fútbol mundial, y sus métodos siguen siendo la base de todo lo que hace el club sobre el terreno de juego.

Fuera del campo, el panorama de la propiedad ha cambiado de forma significativa, con Apollo Global Management ostentando ahora una participación mayoritaria junto a Quantum Pacific Group, lo que aporta nueva inversión y ambición al club de cara a esta campaña. Sobre el campo, los movimientos recientes en el mercado de fichajes han reforzado aún más la plantilla, y el Atlético afronta la nueva temporada con el objetivo de recortar distancias con la cabeza de LaLiga mientras compite en todos los frentes, tanto a nivel nacional como en Europa.

Para los aficionados visitantes, un viaje a Madrid para ver al Atlético va mucho más allá de 90 minutos de fútbol. La cultura que rodea a la afición, el ruido dentro del estadio y la pasión de una hinchada que nunca ha flaqueado ni siquiera en los años más difíciles hacen que sea una de las experiencias de día de partido imprescindibles del fútbol mundial.

Todo lo que necesitas saber sobre el Riyadh Air Metropolitano

El estadio del Atlético de Madrid ha pasado por varios nombres desde que abrió en su forma actual en 2017, pasando de Wanda Metropolitano a Civitas Metropolitano antes de convertirse en el Riyadh Air Metropolitano bajo su actual acuerdo de naming rights. El estadio está situado en el distrito de San Blas-Canillejas, en el este de la ciudad, y sustituyó al emblemático anterior hogar del club, el Vicente Calderón, tras más de medio siglo allí.

Con una capacidad de unos 70.000 espectadores, el Riyadh Air Metropolitano es el tercer estadio más grande de España, solo por detrás del Camp Nou y el Santiago Bernabéu, y sus gradas empinadas y compactas están diseñadas para que el ruido quede dentro y la atmósfera sea lo más intensa posible. El recinto ya ha acogido algunas de las mayores citas del fútbol europeo, incluida una final de la Champions League, y también se utiliza con regularidad para partidos de la selección española.

Llegar al estadio es sencillo gracias a la estación de metro Estadio Metropolitano, situada justo al lado del recinto y con conexión fácil con el centro de Madrid. Los aficionados que lleguen desde el centro de la ciudad deberían ir con tiempo suficiente antes del saque inicial, tanto para empaparse del ambiente previo en los alrededores del estadio como para moverse entre las aglomeraciones que se dirigen a los tornos de acceso.