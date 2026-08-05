La Saudi Pro League ha crecido de forma significativa en relevancia en las últimas temporadas, tras la enorme inversión de los clubes y la llegada de toda una serie de estrellas mundiales del fútbol. Ahora ostenta la distinción de ser la liga mejor clasificada de Asia.
No sorprende, por tanto, que la asistencia haya ido en aumento como resultado. Más de 2,5 millones de aficionados asistieron a partidos de la SPL la temporada pasada, lo que supone 1,3 millones más que hace una década.
Deja que GOAL te guíe a través de toda la información vital que necesitas para conseguir entradas para partidos de la Saudi Pro League, incluido dónde puedes comprarlas y cuánto te costarán.
Próximos partidos de la Saudi Pro League
Aquí tienes un vistazo a los partidos más destacados y con mayor demanda de las primeras semanas de la temporada, los encuentros en los que participan los cuatro grandes clubes de la SPL (Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad y Al-Ahli) para los que es más probable que los aficionados quieran entradas. Los horarios de inicio que figuran a continuación son los programados y publicados inicialmente por fuentes de seguimiento de partidos; la SPL confirma los horarios definitivos y cualquier cambio motivado por la televisión aproximadamente entre dos y tres semanas antes de cada jornada, así que comprueba siempre la hora exacta en spl.com.sa o con tu proveedor de entradas antes de viajar.
|Fecha
|Partido
|Hora AST (GMT +3 h)
|Estadio
|Entradas
|jue., 13 de agosto de 2026
|Diriyah Club vs Al Ahli
|23.00 h
|Prince Faisal bin Fahd Stadium
|Entradas
|vie., 14 de agosto de 2026
|Al Hilal vs Al Faisaly
|23.00 h
|Kingdom Arena
|Entradas
|sáb., 15 de agosto de 2026
|Al Ittihad vs Al Kholood
|23.00 h
|Alinma Stadium
|Entradas
|sáb., 15 de agosto de 2026
|Al Nassr vs Al Fateh
|23.00 h
|Al-Awwal Park
|Entradas
|jue., 20 de agosto de 2026
|Al Fayha vs Al Hilal
|23.00 h
|Al Majma'a Sport City Stadium
|Entradas
|vie., 21 de agosto de 2026
|Al Riyadh vs Al Nassr
|21.00 h
|Prince Faisal bin Fahd Stadium
|Entradas
|sáb., 22 de agosto de 2026
|Al Ahli vs Abha
|23.00 h
|Alinma Stadium
|Entradas
|mar., 1 de septiembre de 2026
|Al Hilal vs Al Ahli
|23.00 h
|Kingdom Arena
|Entradas
|sáb., 5 de septiembre de 2026
|Al Ittihad vs Al Nassr
|23.00 h
|Alinma Stadium
|Entradas
Lista completa de partidos de las jornadas 1-6 (13 de agosto - 9 de septiembre de 2026)
Aquí tienes todos los partidos programados actualmente en las seis primeras jornadas de la temporada, con los 18 clubes incluidos. Las fechas y los estadios están bien confirmados; los horarios de inicio son provisionales y pueden cambiar a medida que se cierren las programaciones televisivas más cerca del día del partido, así que tómalos como una guía de planificación y no como algo definitivo. Ten en cuenta también que Al-Ittihad y Al-Ahli acogen ocasionalmente partidos en el antiguo Prince Abdullah Al-Faisal Stadium de Jeddah junto a su estadio principal, Alinma Stadium, así que no te sorprendas si ambos recintos aparecen para el mismo club. Seguiremos añadiendo más jornadas a medida que la SPL confirme los horarios de inicio más cerca de cada ronda.
Jornada 1
|Fecha
|Partido
|Hora AST (GMT +3 h)
|Estadio
|Entradas
|jue., 13 de agosto de 2026
|Abha vs Al Hazem
|21.15 h
|Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium
|Entradas
|jue., 13 de agosto de 2026
|Diriyah Club vs Al Ahli
|23.00 h
|Prince Faisal bin Fahd Stadium
|Entradas
|jue., 13 de agosto de 2026
|Al Shabab vs Al Qadsiah
|23.00 h
|SHG Arena
|Entradas
|vie., 14 de agosto de 2026
|Neom SC vs Al Fayha
|21.50 h
|King Khalid Sports City
|Entradas
|vie., 14 de agosto de 2026
|Al Ettifaq vs Al Riyadh
|23.00 h
|Al Ettifaq Club Stadium
|Entradas
|vie., 14 de agosto de 2026
|Al Hilal vs Al Faisaly
|23.00 h
|Kingdom Arena
|Entradas
|sáb., 15 de agosto de 2026
|Al Taawoun vs Al Khaleej
|21.15 h
|Al Taawoun Club Stadium
|Entradas
|sáb., 15 de agosto de 2026
|Al Ittihad vs Al Kholood
|23.00 h
|Alinma Stadium
|Entradas
|sáb., 15 de agosto de 2026
|Al Nassr vs Al Fateh
|23.00 h
|Al-Awwal Park
|Entradas
Jornada 2
|Fecha
|Partido
|Hora AST (GMT +3 h)
|Estadio
|Entradas
|jue., 20 de agosto de 2026
|Al Fayha vs Al Hilal
|23.00 h
|Al Majma'a Sport City Stadium
|Entradas
|vie., 21 de agosto de 2026
|Al Riyadh vs Al Nassr
|21.00 h
|Prince Faisal bin Fahd Stadium
|Entradas
|vie., 21 de agosto de 2026
|Al Hazem vs Diriyah Club
|21.15 h
|Al Hazem Club Stadium
|Entradas
|vie., 21 de agosto de 2026
|Al Qadsiah vs Al Ittihad
|23.00 h
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium
|Entradas
|vie., 21 de agosto de 2026
|Al Faisaly vs Neom SC
|23.00 h
|Al Majma'a Sport City Stadium
|Entradas
|sáb., 22 de agosto de 2026
|Al Fateh vs Al Ettifaq
|20.45 h
|Maydan Tamweel Al Oula
|Entradas
|sáb., 22 de agosto de 2026
|Al Kholood vs Al Taawoun
|21.10 h
|Al Hazem Club Stadium
|Entradas
|sáb., 22 de agosto de 2026
|Al Ahli vs Abha
|23.00 h
|Alinma Stadium
|Entradas
|sáb., 22 de agosto de 2026
|Al Khaleej vs Al Shabab
|23.00 h
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium
|Entradas
Jornada 3
|Fecha
|Partido
|Hora AST (GMT +3 h)
|Estadio
|Entradas
|lun., 24 de agosto de 2026
|Neom SC vs Al Qadsiah
|21.40 h
|King Khalid Sports City
|Entradas
|lun., 24 de agosto de 2026
|Al Ittihad vs Al Hazem
|23.00 h
|Prince Abdullah Al-Faisal Stadium
|Entradas
|mar., 25 de agosto de 2026
|Abha vs Al Khaleej
|21.05 h
|Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium
|Entradas
|mar., 25 de agosto de 2026
|Al Taawoun vs Al Fayha
|21.10 h
|Al Taawoun Club Stadium
|Entradas
|mar., 25 de agosto de 2026
|Al Ettifaq vs Al Nassr
|23.00 h
|Al Ettifaq Club Stadium
|Entradas
|mar., 25 de agosto de 2026
|Al Shabab vs Al Riyadh
|23.00 h
|SHG Arena
|Entradas
|mié., 26 de agosto de 2026
|Al Faisaly vs Al Fateh
|21.00 h
|Al Majma'a Sport City Stadium
|Entradas
|mié., 26 de agosto de 2026
|Diriyah Club vs Al Kholood
|23.00 h
|Prince Faisal bin Fahd Stadium
|Entradas
|mar., 1 de septiembre de 2026
|Al Hilal vs Al Ahli
|23.00 h
|Kingdom Arena
|Entradas
Jornada 4
|Fecha
|Partido
|Hora AST (GMT +3 h)
|Estadio
|Entradas
|vie., 28 de agosto de 2026
|Al Riyadh vs Neom SC
|20.50 h
|Prince Faisal bin Fahd Stadium
|Entradas
|vie., 28 de agosto de 2026
|Al Fayha vs Abha
|21.00 h
|Al Majma'a Sport City Stadium
|Entradas
|vie., 28 de agosto de 2026
|Al Khaleej vs Al Hilal
|23.00 h
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium
|Entradas
|vie., 28 de agosto de 2026
|Al Nassr vs Al Taawoun
|23.00 h
|Al-Awwal Park
|Entradas
|sáb., 29 de agosto de 2026
|Al Kholood vs Al Ahli
|21.05 h
|Al Hazem Club Stadium
|Entradas
|sáb., 29 de agosto de 2026
|Al Ettifaq vs Diriyah Club
|23.00 h
|Al Ettifaq Club Stadium
|Entradas
|sáb., 29 de agosto de 2026
|Al Fateh vs Al Ittihad
|23.00 h
|Maydan Tamweel Al Oula
|Entradas
|dom., 30 de agosto de 2026
|Al Hazem vs Al Shabab
|21.05 h
|Al Hazem Club Stadium
|Entradas
|dom., 30 de agosto de 2026
|Al Qadsiah vs Al Faisaly
|23.00 h
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium
|Entradas
Jornada 5
|Fecha
|Partido
|Hora AST (GMT +3 h)
|Estadio
|Entradas
|jue., 3 de septiembre de 2026
|Al Fayha vs Al Kholood
|20.55 h
|Al Majma'a Sport City Stadium
|Entradas
|jue., 3 de septiembre de 2026
|Neom SC vs Al Khaleej
|21.30 h
|King Khalid Sports City
|Entradas
|jue., 3 de septiembre de 2026
|Diriyah Club vs Al Qadsiah
|23.00 h
|Prince Faisal bin Fahd Stadium
|Entradas
|vie., 4 de septiembre de 2026
|Abha vs Al Ettifaq
|21.00 h
|Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium
|Entradas
|vie., 4 de septiembre de 2026
|Al Ahli vs Al Riyadh
|23.00 h
|Prince Abdullah Al-Faisal Stadium
|Entradas
|vie., 4 de septiembre de 2026
|Al Shabab vs Al Hilal
|23.00 h
|SHG Arena
|Entradas
|sáb., 5 de septiembre de 2026
|Al Faisaly vs Al Hazem
|20.50 h
|Al Majma'a Sport City Stadium
|Entradas
|sáb., 5 de septiembre de 2026
|Al Taawoun vs Al Fateh
|20.55 h
|Al Taawoun Club Stadium
|Entradas
|sáb., 5 de septiembre de 2026
|Al Ittihad vs Al Nassr
|23.00 h
|Alinma Stadium
|Entradas
Jornada 6
|Fecha
|Partido
|Hora AST (GMT +3 h)
|Estadio
|Entradas
|lun., 7 de septiembre de 2026
|Al Khaleej vs Al Riyadh
|20.30 h
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium
|Entradas
|lun., 7 de septiembre de 2026
|Al Hilal vs Neom SC
|23.00 h
|Kingdom Arena
|Entradas
|mar., 8 de septiembre de 2026
|Al Ettifaq vs Al Faisaly
|20.30 h
|Al Ettifaq Club Stadium
|Entradas
|mar., 8 de septiembre de 2026
|Al Hazem vs Al Taawoun
|20.55 h
|Al Hazem Club Stadium
|Entradas
|mar., 8 de septiembre de 2026
|Al Ittihad vs Al Fayha
|23.00 h
|Alinma Stadium
|Entradas
|mar., 8 de septiembre de 2026
|Al Qadsiah vs Al Ahli
|23.00 h
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium
|Entradas
|mié., 9 de septiembre de 2026
|Al Kholood vs Al Shabab
|20.55 h
|Al Hazem Club Stadium
|Entradas
|mié., 9 de septiembre de 2026
|Al Fateh vs Diriyah Club
|23.00 h
|Maydan Tamweel Al Oula
|Entradas
|mié., 9 de septiembre de 2026
|Al Nassr vs Abha
|23.00 h
|Al-Awwal Park
|Entradas
Cómo comprar entradas para la Saudi Pro League
Para comprar entradas de partidos de la Saudi Pro League, el método más fiable es acudir a la web oficial de la liga, donde puedes ir a la sección «Fixture/Tickets» dentro de la pestaña «Matches».
Las jornadas suelen disputarse a lo largo de tres días, la mayoría de ellas de jueves a sábado para coincidir con el fin de semana saudí (viernes y sábado), y las entradas suelen ponerse a la venta un par de semanas antes de cada partido.
Además, si buscas asegurar asientos antes de la venta oficial o esperas hacerte con entradas de última hora, puede que te interese considerar el distribuidor secundario Ticombo, con entradas desde 17 SAR.
¿Cuánto cuestan las entradas para la Saudi Pro League?
Normalmente puedes conseguir una entrada básica para un partido de la Saudi Pro League por entre 50 y 100 SAR, lo que hace que asistir sea asequible para viajeros en solitario, grupos de aficionados o familias obsesionadas con el fútbol.
Los eventos destacados, especialmente con equipos de fútbol de renombre como Al Hilal FC o Al Nassr FC, sí cuestan más, sobre todo en las mejores zonas de visión.
También existe una opción secundaria para comprar entradas de la Saudi Pro League en Ticombo. Aquí los precios pueden fluctuar, tanto por encima como por debajo del precio de lista de una entrada, dependiendo del partido y de la cercanía de la fecha, con entradas desde 17 SAR.
Saudi Pro League 2026/27: equipos y estadios
|Club
|Estadio (ubicación)
|Capacidad
|Al-Ittihad Club
|Alinma Stadium (Jeddah)
|60.342
|Al-Ahli SFC
|Alinma Stadium (Jeddah)
|60.342
|Al-Khaleej FC
|Prince Mohammed bin Fahd Stadium (Dammam)
|17.300
|Al-Hilal SFC
|Kingdom Arena (Riyadh)
|26.090
|Al-Nassr FC
|Al-Awwal Park (Riyadh)
|25.000
|Al-Ettifaq FC
|Al Ettifaq Club Stadium (Dammam)
|12.924
|Al-Shabab FC
|SHG Arena (Riyadh)
|13.537
|Al-Riyadh SC
|Prince Faisal bin Fahd Stadium (Riyadh)
|18.063
|Al-Qadsiah FC
|Prince Mohammed bin Fahd Stadium (Dammam)
|17.300
|NEOM SC
|King Khalid Sports City (Tabuk)
|12.000
|Al-Fateh SC
|Maydan Tamweel Al Oula (Al-Ahsa)
|11.851
|Al-Taawoun FC
|Al Taawoun Club Stadium (Buraydah)
|5.624
|Al-Hazem SC
|Al Hazem Club Stadium (Ar Rass)
|5.100
|Al-Kholood Club
|Al Hazem Club Stadium (Ar Rass)
|5.100
|Al-Fayha FC
|Al Majma'a Sport City (Al-Majma'ah)
|6.843
|Abha Club
|Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium (Abha)
|20.000
|Al-Faisaly Club
|Al Majma'a Sport City (Al-Majma'ah)
|6.843
|Al-Diriyah Club
|Prince Faisal bin Fahd Stadium (Riyadh)
|18.063
¿Qué hay que saber sobre la Saudi Pro League 2026/27?
Puede que la Saudi Pro League se crease en 2007, pero sus raíces se remontan a la década de 1950 y a la competición His Majesty's League. Nueve clubes diferentes han reinado como campeones saudíes si nos remontamos hasta aquellos primeros tiempos. Sin embargo, desde que la máxima categoría pasó a llamarse Saudi Pro League, tres equipos han dominado. Quince de los 18 títulos desde 2007 han ido a parar a Al-Hilal (8), Al-Nassr (4) y Al-Ittihad (3), con Al-Nassr poniendo fin a una espera de siete años para recuperar la corona al término de la temporada 2025/26 bajo el mando de Jorge Jesus. Desde entonces, Ange Postecoglou se ha hecho cargo de la defensa del título en 2026/27.
El éxito conduce inevitablemente a la popularidad y, por tanto, no sorprende que esos tres clubes, Al-Ittihad, Al-Hilal y Al-Nassr, junto con Al-Ahli, tengan las mayores asistencias de la liga. De hecho, representan más del 60 % de la asistencia anual total de la Saudi Pro League. Esos clubes también han tendido a atraer a la mayoría de las estrellas extranjeras que juegan en Oriente Medio.
El fichaje de Cristiano Ronaldo en 2022 es la incorporación más destacada de la historia de la SPL. Al-Nassr estaba en el paraíso, especialmente porque anteriormente CR7 había rechazado un traspaso al vecino local y archirrival, Al Hilal. La llegada de Ronaldo revolucionó el fútbol saudí en su conjunto y preparó el terreno para que numerosos jugadores de ligas europeas de primer nivel se unieran a la Saudi Pro League.
Con cuatro de los actuales equipos de la Saudi Pro League con sede en Riyadh (Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Shabab y Al-Riyadh), un viaje de un amante del deporte a la capital saudí a menudo implica asistir a un partido de la Pro League durante sus vacaciones. Con jugadores como Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Aleksandar Mitrovic, Neymar, Jhon Duran y Darwin Nunez habiendo jugado, o todavía jugando, en Al-Hilal y Al-Nassr, no sorprende que la demanda de entradas sea alta cada vez que esos clubes entran en acción.
Puede que los clubes de Riyadh hayan dominado el fútbol saudí en el pasado, pero Al Ittihad, de la ciudad costera de Jeddah, en el mar Rojo, ha plantado cara con firmeza a lo largo de los años y es uno de los clubes de fútbol más grandes del país y de Asia en general. A numerosos aficionados al fútbol les encantaría verlo en directo, especialmente cuando cuenta con una plantilla brillante que incluye a Karim Benzema, Moussa Diaby y Fabinho.
La temporada 2026/27 también tiene un significado adicional para el fútbol saudí en su conjunto, ya que la liga hará una pausa ampliada a mitad de temporada desde el 24 de diciembre de 2026 hasta el 7 de febrero de 2027 para permitir que Arabia Saudí sea anfitriona de la Copa Asiática de la AFC 2027.