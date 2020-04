Colo Colo se resiste a una rebaja salarial

Aníbal Mosa, presidente de B&N, se mostró confiado en lograr un acuerdo. "La realidad del club, si no tomamos medidas, se va a tornar muy crítica".

sufre apuros en sus finanzas. Hace unos días se supo que el Cacique reportó una pérdida de 2.200 millones de pesos en la pasada temporada, lo que vuelve poco alentador el futuro para la tienda alba. Por lo mismo, la dirigencia ya está trabajando en un intenso plan de ajuste para soportar la crisis económica que atraviesa la institución, la que podría verse aún más perjudicada a causa del Covid-19.

En ese sentido, y según reveló El Mercurio, el cuadro de Macul propuso una "reducción escalonada": entre el 35 y 40% a quienes ganan sobre 20 millones de pesos y entre el 25 y el 35 por ciento a quienes perciben entre 3,5 y 20 millones. Esta fórmula sería resistida por el equipo, ya que desde Pedrero proponen devolver solo el 50% de lo descontado el 2021.

Y esta jornada, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se mostró confiado en lograr un acuerdo. "Estoy confiado en que vamos a llegar a un acuerdo con el plantel, sin dudas. Esta es una situación generalizada y vamos a hablar todas las veces que sea necesario con los jugadores porque es la manera para llegar a un acuerdo, que es algo que necesitamos por el bien de Colo Colo", dijo el directivo a través de una videoconferencia.

"La realidad del club, si no tomamos medidas, se va a tornar muy crítica. Hoy la situación es estable y estamos previniendo lo que suceda de acá a 90 días, pero si no hacemos nada será crítica, y no sólo en esta institución, sino que en la mayoría de los equipos del mundo, es cosa de darle una vuelta. Todos han llegado a acuerdos y han entendido que la situación no puede seguir de esta manera", complementó.

Finalmente, el empresario entregó detalles de la iniciativa que fue rechazada, de momento, por los futbolistas. Todos representados por Esteban Paredes, Julio Barroso y Matías Zaldivia.

"La primera alternativa era hacer un descuento en estos cinco meses que van a ser los más críticos de abril a agosto, pero iba a ser un plan tan violento en que algunos jugadores iban a percibir la mitad o menos. Por ello quisimos alargarlo hasta diciembre para que el efecto no sea tan grande. La mitad de lo que se les descuente se les devolverá el 2021", cerró.

Cabe recordar que Universidad de Chile también sufrió importantes pérdidas en 2019, superando la caída de 2018, por lo que optará por el millonario crédito que se gestiona desde la ANFP. , en tanto, reportó ganancias récord.