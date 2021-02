Colo Colo no puede con Cobresal y se jugará todo su honor en Rancagua

El primer descenso en su historia es una posibilidad: lloró un penal no cobrado, no zafar y la agonía total.

Le costaba tanto a Colo Colo que era como si estuviese sintiendo la carga del año entero en la fatídica tarde de jueves. El torneo ya lo ganó la Universidad Católica pero todavía quedan partidos y, para suerte del Cacique, su descenso no está consumado después de enfrentarse a Cobresal en el Monumental y, como en buena parte del certamen local, decepcionar en 3/4 y en la zona de finalización.

Así te relatamos Colo Colo - Cobresal

Hasta que Gustavo Quinteros se decidió por cambiar al 9, con el ingreso al descanso de Javier Parraguez por Iván Morales, el equipo entero venía deambulando y apenas un tiro liviano de Leonardo Valencia podía presumirse en un primer lapso con Pablo Solari y Pablo Mouche picantes en las bancas y escasez de claridad en la finalización y en la elaboración al medio. El 10, que también decepcionó, fue el que acompañó a los salientes Carmona y Morales. El primer tiempo no fue más que fatal.

Parragol tuvo tres, una mano a mano con Requena, Mouche elevó increíblemente una ocasión cantada para gol y el regreso de Bolados no se tradujo en frutos: para peor suerte de Quinteros, Matías Fernández aportó una claridad que tampoco resolvieron los más metidos en el área minera durante el desenlace.

El punto que consiguió el Cacique no lo salvó ni de cerca, aunque sí del descenso directo: lo mantuvo en la promoción por diferencia de goles (contra la Universidad de Concepción) y obligado a sumar de a tres para no mirar al costado en El Teniente contra O'Higgins. Huerta dejó a los viajeros de El Salvador en zona de Copa Sudamericana.

Entre polémicas se resolvió todo, ya que después de la segunda más fácil de concretar que errar de Mouche apareció -en pleno minuto 95- Brayan Véjar y cuando pinchó al arco Maximiliano Falcón lo pateó Pablo Cárdenas. En el 100, con una roja al suplente y saliente Chaco Insaurralde, que cerró así su ciclo en el club, Francisco Gilabert y Christian Rojas se decidieron por no considerar el penal, en una acción de falta directa en una zona sensible tras una salvada antes de la línea y la intervención de Requena. No solo el cuerpo técnico de Quinteros está en alerta sino que una vida entera del Colo en el fútbol de honor. Hasta el día final.

