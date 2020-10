Colo Colo congela sueldo y tratamiento de Matías Zaldivia

El defensa argentino del Cacique perderá 16 de sus 18 millones mensuales y Blanco y Negro se desligó casi por completo por la dura lesión.

Matías Zaldivia solía ser una de las figuras de hasta que las lesiones pudieron más. Pero ante su más reciente corte en el tendón de Aquiles del 19 de septiembre la concesionaria Blanco y Negro reaccionó fuerte, dándole la espalda al zaguero. Según La Tercera, "no se harán cargo de sus remuneraciones ni de su tratamiento. Es la nueva política, le dijeron, para lesiones de larga recuperación", algo que repercutió de lleno en la plantilla: "La situación ya llegó a oídos del primer equipo. Y, como era de esperar, generó mucha molestia. Zaldivia es uno de los líderes del camarín, quizás el más querido de la colonia argentina en Macul".

El relato del representante Matías Mayo al diario de circulación nacional havla de una fuerte molestia del entorno del jugador:

La explicación es que por lo que pasó con Iván Morales lo van a dar de baja para que se haga cargo la obra social (Isapre), no sé como le dicen ustedes allí. Matías está triste, desilusionado. No puede creer lo que le están haciendo. Tiene un contrato firmado y Colo Colo debe pagarlo”, agregó el agente, quien destacó que el tema ya están en manos del Sindicato de Futbolistas y que “ellos van a actuar para defender lo que le corresponde al jugador

Más equipos

El caso de Morales es claro: Sifup denunció su caso -se recuperaba de una lesión ligamentaria- cuando la institución se acogió a la Ley de Protección al Empleo en medio de la crisis del corona. La Inspección del Trabajo le dio la razón al sindicato, pues Colo Colo debía informar de su situación en particular.

Siempre en conversación con el medio citado, Gamadiel García -presidente del Sifup- repudió el hecho:

Es lamentable que Blanco y negro insista en el maltrato de sus jugadores. Un jugador que está lesionado, grave, que la sufrió por estar trabajando y esforzándose por mejorar el desempeño deportivo de su institución, hoy está abandonado. Si lo quieren relacionar con lo de Morales, están totalmente equivocados, partiendo porque lo de Iván se dio cuando ByN unilateralmente decidió pasar a los futbolistas al seguro de desempleo. Es un contexto distinto. Más allá de que sea Zaldivia el afectado, el tema aquí es el precedente que deja Colo Colo. Qué van a pensar los jugadores ahora, si le quedan dos, tres meses de contrato. Es lógico preguntarse si vale la pena jugarse por entero por un club que no te va a resguardar en un tema de salud, que no te apoya en los momentos más duros y te deja abandonado. En ACHS no tendrá el tratamiento especializado como en Meds; será distinto

La postura colocolina es tajante e intenta justificarlo todo en el caso Morales. "En el caso de Matías Zaldivia, se decidió cambiar la forma de tratar este tipo de lesiones, a partir de la denuncia que hizo el Sifup por el caso de Iván Morales y mientras dure la licencia, la isapre será la que se haga cargo del sueldo. Hay un antes y un después a partir de la denuncia del Sifup", narraron a LT, que confirmó que Zaldivia ganará 2.1 millones de sus 18 habituales debido al tope legal de las licencias. Como se tratará en la Asociación Chilena de Seguridad, primero tiene que aterrizar en Santiago y tramitar licencia.

El ex de Sarandí tiene contrato hasta el último día de 2022 y ha gritado seis veces campeón con los albos, donde jugó 109 partidos. Es referente, uno de los capitanes y hoy incluso su futuro físico es una incógnita.