Colo Colo cierra la etapa Jara con nivel de descenso

El paraguayo dijo adiós en el último capítulo de una cadena de pesadillas.

Punto final para Gualberto Jara en el primer equipo de . Desde que la dirigencia no fue capaz de cerrar a un técnico que reemplazara al despedido Mario Salas, fue el paraguayo el que asumió un fierro caliente. Lo habían confirmado hasta diciembre después de ganarle al Athletico Paranaense, pero el desastroso rendimiento en cancha obligó a Blanco & Negro a re-contactar a Gustavo Quinteros, quien lo reemplazará. En la despedida, ganó por la mínima diferencia en un Monumental vacío en las tribunas y en la propuesta blanca.

Gol y resumen del compromiso

Mati Fernández empezó creativo, tejiendo pases profundos y aportando claridad en 3/4. Gabi Suazo pateó al arco, jugó en todos los puestos del medio y llegó a definir jugadas. A Paredes le tocó bregar con los centrales y sumó presencia recostándose a pivotear. Esto es Colo Colo: individualidades, intentar lo que salga por menos ingenioso que esto sea, tirar pelotazos y, en las pocas, no definir como en la imperdonable de Gabriel Costa de frente al arco luego de que Joan Cruz encendiese la ilusión en el cierre con una pantalla enorme.

El Acero se impuso por el gol de penal de su capitán Claudio Sepúlveda y por cerrarse bien, construir bien y proteger sus líneas bien. El correcto equipo de Florentín se reposicionó tras 5 sin victorias y 9 años sin hacerlo en Macul incluso haciéndolo figura a Cortés en el cierre con un notable mano a mano que le ganó a Cris Martínez, que pudo ampliar perfectamente tras una contra de un Javier Altamirano que corrió libre de cualquier marca. Cómo no, si el Cacique estaba cortado y las líneas en cualquier parte.

Jara sumó un tercio de los puntos que disputó y le dejó una misión primaria a Quinteros: sacar al más ganador de Chile del penúltimo lugar, que hoy le significaría jugar la liguilla de promoción contra Iquique, el 17º de la tabla de promedios. El descenso es a fin de año y el ex ayudante de Gustavo Benítez, que vuelve al fútbol joven, no logró trascender nunca. Es tan malo el final de esta era que La Serena, el colista, también despidió a su DT, Francisco Bozán, por no ser capaz de superar a un Albo que no puede estar peor.

Fecha - Torneo - Partidos de la era Jara

29/02/20 PRD Colo Colo 2 - 2 Universidad Concepción

04/03/20 COL Jorge Wilstermann 2 - 0 Colo Colo

07/03/20 PRD La Serena 1 - 2 Colo Colo

11/03/20 COL Colo Colo 1 - 0 Athletico Paranaense

29/08/20 PRD Colo Colo 2 - 3 Santiago Wanderers

06/09/20 PRD Universidad de 1 - 1 Colo Colo

09/09/20 PRD Colo Colo 0 - 1

12/09/20 PRD 0 - 0 Colo Colo

15/09/20 COL Colo Colo 2 - 1 Peñarol

23/09/20 COL Athletico Paranaense 2 - 0 Colo Colo

29/09/20 COL Peñarol 3 - 0 Colo Colo

03/10/20 PRD Colo Colo 0 - 1 Huachipato