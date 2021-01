Colo Colo busca la fórmula para repatriar a Claudio Bravo

Daniel Morón, integrante del Consejo de Fútbol del CSD, analiza el pronto retorno del arquero del Betis cuando finalice la temporada de LaLiga.

Hace unos días, Claudio Bravo dejó abierta la opción de un retorno al club que lo formó: . En diálogo con TNT Sports, el otrora capitán de La Roja, actualmente de los registros del Real , aseguró que “yo siempre he mantenido abierta la opción de volver. Siempre lo he dicho y yo me considero muy profesional en lo que hago. El tiempo dirá donde estaré. Si me toca estar en Colo Colo, feliz de volver y echar una mano”.

Y en ese sentido, desde Macul rápidamente comenzaron a moverse en busca de la fórmula que les permita repatriar al ex y , entre otros clubes. Daniel Morón, integrante del Consejo de Fútbol del CSD Colo Colo, indicó que "será un lindo desafío para la institución, que a mediados de año, cuando se termine la liga española, iniciemos las gestiones para traer de regreso a Claudio Bravo y así poder aprovecharlo en su plenitud", en conversación con La Cuarta.

En la mima línea, el campeón de la con el Cacique manifestó tener una estrategia para convencerlo. "Habrá que buscar una manera de entusiasmar a Claudio para que venga y una fórmula económica para que esto suceda. Sabemos que no es sólo nuestro deseo, pues a muchas empresas les interesa tener a Claudio de regreso en el Monumental y se puede armar algo interesante".

Y sentenció: "Soy uno de los que cree que Claudio Bravo puede llegar pronto y darle un plus a los porteros que están creciendo en Colo Colo ¿Qué mejor motivación para un chico verlo entrenar y jugar en su club? Además, conociendo la calidad humana que tiene Claudio, sé que va a pasar por el camarín de las divisiones inferiores a saludar y a entregar sus conocimientos", cerró.

Cabe recordar que el cuadro de Heliópolis no podrá contar con el golero nacional para el cruce de este miércoles frente al de Vigo. Esto, debido a que sufrió un problema muscular en el entrenamiento de los verdiblancos. Esta es la cuarta lesión que padece con la escuadra que comanda Manuel Pellegrini, en la que solo ha podido disputar 10 partidos, nueve en liga y uno en Copa.