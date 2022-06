Colo Colo barre problemas con una manita

Todos los goles que faltaron en la ida aparecieron en la revancha, que clasificó al Popular a los octavos de la Copa Chile que defiende.

El engranaje que no giraba, las decisiones correctas que no llegaban, los goles que no se hacían. Colo Colo enumeró los errores de la ida para no repetir ninguno en la vuelta, en el Germán Becker, donde le propinó un muy expresivo 5-1 al Pije Albiverde para sacárselo de camino y avanzar a la ronda final de la Copa Chile, donde aguarda por Independiente de Cauquenes o Ñublense en la fase de los mejores 16.

El resumen de Temuco 1-5 Colo Colo

En medio de una actuación solvente del colectivo el Gato Lucero deslumbró por su capacidad resolutiva en la zona de finalización, y con su primer hattrick en Chile alcanzó 14 dianas en 22 encuentros como colocolino. Y todas en la hora de partido, puesto que el último tercio le sirvió a Quinteros para cuidar las cargas de cara al debut por Copa Sudamericana de una semana y, encima, volver a ver a un Pablo Solari que dejó atrás la pubalgia.

El artículo sigue a continuación

De 5 oficiales sin ganar a 5 goles que inyectan una dosis importante de confianza, el Cacique salió del pozo en el que se encontraba para ratificar confianzas y recuperar nombres propios como el del capitán Gabriel Suazo, que dirá presente contra el Inter. Antes de que vuelva Cortés, a Carabalí solo lo pudo batir Vicente Concha vía juego aéreo, pero respondió siempre pese a las dudas y la cancha lluviosa y le permitió caminar a sus compañeros hacia un resultado muy abultado.

Así se sigue jugando la Copa Chile que defiende el Popular

El ex Vélez se anotó el cuarto triplete de su carrera, Colo Gil asistió a medio mundo como el 10 que representa desde el posicionamiento, Pavez volvió fiero como líder del medio y Gabriel Costa no falló desde los 12 pasos ni en el mano a mano con un Halcón González que se fue eliminado y súper batido por un Cacique que despertó... pronto a anunciar refuerzos y justo a tiempo.