Coito: "No hay rivales sencillos para nosotros"

El técnico de Honduras le dio valor a Trinidad y Tobago, su rival de este domingo en San Pedro Sula y que podría acercarlo al Hexagonal final.

Fabián Coito buscar cerrar de la mejor forma el 2019 para la Selección de Honduras, con el objetivo de meterse directamente en el Hexagonal final de Concacaf para el Mundial 2022, y por eso pone toda su energía en el duelo de este domingo frente a Trinidad y Tobago, en San Pedro Sula, por la Liga de las Naciones.

“Fácil no es porque ahora no es nada fácil, además que somos un equipo en formación y no hay rivales sencillos para nosotros", declaró el entrenador uruguayo en conferencia de prensa.

"Trinidad quiere mantener la categoría y clasificar en la , nosotros seguir entre los seis mejores de Concacaf", agregó Coito, quien apuntó sobre la chance de clasificar este domingo al hexagonal: "Honduras, por lo hecho anteriormente, estaba en una posición de privilegio y tocaba mantener e intentar mejorar la posición. Vamos a luchar por mantener el quinto lugar y acercanos al cuarto lugar de Concacaf”.

“Para nosotros como equipo no es un partido fácil, somos una selección fuerte y en ese tenemos que basar nuestro esfuerzo", remarcó el técnico que buscará mantener la racha invicta de seis partidos sin perder con la Bicolor.