Cleveland Browns vs Tennessee Titans: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Tennessee Titans y Cleveland Browns se enfrentan el domingo 7 de diciembre en Huntington Bank Field en un enfrentamiento de la Semana 14 que presenta a dos equipos buscando respuestas de maneras muy diferentes.

Tennessee viene de una humillante derrota en casa por 25-3 ante los Jaguars, un resultado que resume más o menos toda su campaña hasta este punto. Los Titans parecen desarticulados, sin identidad, y claramente todavía esperan que Cam Ward dé el próximo paso en su desarrollo.

Cleveland, por otra parte, presume de una defensa de primer nivel pero sigue luchando enormemente en el lado ofensivo del balón. Shedeur Sanders podría eventualmente ser la chispa que necesitan desesperadamente, pero es demasiado pronto para depositar esperanzas en él. En la derrota de la semana pasada por 26-8 ante los 49ers, tuvo una dura introducción a cómo es la vida contra una unidad defensiva implacable y de élite.

Hora de inicio del Cleveland Browns vs Tennessee Titans

Los Browns y los Titans se enfrentarán en la Semana 14 de la temporada de la NFL en el Huntington Bank Field en Cleveland, Ohio, el domingo 7 de diciembre de 2025, comenzando a la 1:00 pm ET o 10:00 am PT.

Noticias del equipo Cleveland Browns

Cleveland se enfrentó a los San Francisco 49ers la semana pasada, y aunque los Browns mostraron algo de vida al principio, el impulso no se mantuvo después del medio tiempo. El mariscal de campo novato Shedeur Sanders se conectó con el también destacado novato ala cerrada Harold Fannin Jr. en un pase de 34 yardas en el segundo cuarto, dando a Cleveland su único viaje a la zona de anotación. A partir de ese momento, sin embargo, San Francisco cerró la puerta, dejando en blanco a los Browns en los dos últimos cuartos y asegurando una victoria de 26-8.

Sanders, una selección de quinta ronda de Colorado, ha estado ahora como mariscal de campo de los Browns en juegos consecutivos después de que Joe Flacco comenzara la temporada con cuatro aperturas y el novato Dillon Gabriel manejara los siguientes seis juegos. A pesar de la derrota, Sanders mostró una prometedora compostura contra una feroz defensa de los 49ers, lanzando para 149 yardas y un touchdown mientras protegía el balón sin intercepciones.

El mariscal de campo Deshaun Watson ha regresado oficialmente a los entrenamientos después de su recuperación del tendón de Aquiles, pero los Browns aún no lo han activado para el juego. En la línea defensiva, tanto Adin Huntington como Alex Wright están tratando de superar lesiones en el cuádriceps y permanecen en duda. El ala cerrada Brenden Bates también está en duda por un problema en el tobillo.

Las noticias son más difíciles en la línea, el tackle defensivo Maliek Collins ha sido movido a la reserva de lesionados y está confirmado como ausencia para el domingo. En la línea ofensiva, el tackle derecho Jack Conklin permanece en el protocolo de conmociones y está en duda, mientras que el guardia derecho Wyatt Teller tiende hacia el camino incorrecto y está listado como dudoso por una lesión en la pantorrilla. El corredor novato Dylan Sampson es otro nombre a seguir ya que está en duda por un problema en la pantorrilla.

Informe de Lesiones de los Browns: Dylan Sampson – cuestionable, Wyatt Teller – dudoso, Maliek Collins – fuera, Alex Wright – fuera, Adin Huntington – fuera, Brenden Bates – fuera, Jack Conklin – cuestionable.

Getty Images

Noticias del equipo Tennessee Titans

Cameron Ward ha sido uno de los pocos puntos brillantes para Tennessee esta temporada, lanzando para 2,351 yardas y siete touchdowns. Aun así, el ataque de los Titans simplemente no ha hecho clic. Su juego aéreo se encuentra cerca del fondo de la liga en el puesto 26, y la unidad de carrera no ha tenido mucho mejor desempeño después de terminar en el puesto 19 el año pasado.

El problema de las lesiones tampoco ha ayudado. Perder a jugadores clave como Calvin Ridley y Will Levis para la temporada ha desmantelado su plantilla y ha obligado a los Titans a depender de una alineación improvisada semana tras semana.

El centro titular Lloyd Cushenberry III está lidiando con un problema en el pie y está etiquetado como cuestionable de cara al fin de semana. Lo acompaña en la lista de dudosos tres piezas clave defensivas, los safeties Amani Hooker (costillas) y Kendell Brooks (conmoción cerebral), además del tackle defensivo Shy Tuttle, quien también está lidiando con una conmoción cerebral. El esquinero Jalyn Armour-Davis completa las preocupaciones de los Titans mientras lucha contra una lesión en el tendón de Aquiles y también es cuestionable para jugar.

Informe de Lesiones de los Titans: Shy Tuttle – fuera, Lloyd Cushenberry III – fuera, Kendell Brooks – fuera, Jalyn Armour-Davis – fuera, Amani Hooker – cuestionable, Xavier Restrepo – cuestionable.

Getty Images

Mira y transmite en vivo Browns vs Titans en USA

Los Browns se enfrentan a los Titans en la Semana 14 de la temporada 2025 de la NFL y será transmitido en vivo a nivel nacional por FOX. Los aficionados pueden seguir la cobertura en Fubo (prueba gratis hoy).

Más detalles sobre dónde ver el juego en los Estados Unidos, incluidas las opciones de streaming, se darán a conocer pronto, así que esté atento a nuestra cobertura dedicada.

Mira y transmite en vivo Browns vs Titans en todo el mundo

Para los aficionados fuera de EE. UU. que desean mantenerse al tanto de la acción,NFL Game Pass en DAZN es el boleto definitivo. Ofrece más de 200 partidos de temporada regular y de playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone, y mucho más para mantenerte en sintonía durante todo el año.

Para evitar restricciones regionales o acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción utilizando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Browns vs Titans

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con precios a partir de $386. A partir de ahí, los precios suben a través de las categorías, $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzan un máximo de $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Consulta el enlace a continuación para obtener el desglose completo de cómo comprar entradas para los partidos de la NFL.

Browns vs Titans Fantasy Football

Shedeur Sanders mostró un momento destacado al final de la primera mitad con un preciso pase de touchdown a Harold Fannin, pero fuera de esa única chispa, el mariscal de campo novato pasó la mayor parte de la tarde contenido y sin poder encontrar un ritmo, dejando verdaderas preguntas sobre si permanecerá como titular de Cleveland en el futuro.

En términos de fantasía, Quinshon Judkins se perfila como un RB2 confiable esta semana, con suficiente carga de trabajo proyectada en un enfrentamiento favorable para ofrecer otro retorno constante. Mientras tanto, Cam Ward siguió su actuación destacada con una decepcionante, ya que Jacksonville ejerció una presión implacable y asfixió la ofensiva de Tennessee, manteniendo al novato sin una sola jugada de más de 16 yardas, lo que lo convierte en una opción no recomendable en casi todos los formatos de fantasía antes de otro enfrentamiento complicado en Cleveland.

Tony Pollard tuvo un día respetable en el suelo, pero una única recepción de tres yardas que terminó en un balón suelto resumió su frustrante temporada, y aunque logró su mejor total de yardas terrestres desde la Semana 5, la ofensiva desanimada de los Titans sigue limitando su techo, convirtiéndolo en un candidato para sentarse contra los Browns la próxima semana.

Predicciones del Juego Browns vs Titans

Shedeur Sanders parece estar preparado para mejorar a 2-1 como titular de la NFL en la Semana 14. Es probable que el QB novato no llene la hoja de estadísticas contra los Titans, pero probablemente no tendrá que hacerlo. Con Myles Garrett listo para causar estragos en el campo trasero y la defensa de Cleveland completamente capaz de asfixiar a Cam Ward, este enfrentamiento tiene todos los ingredientes para ser un duelo de baja puntuación y mucho desgaste.

¿Y si las cosas se desarrollan como aparentan en el papel? No te sorprendas cuando el ciclo de opiniones candentes se encienda en First Take, sugiriendo que Sanders debería haber sido elegido como el número 1. Será exagerado, por supuesto, pero ya se puede escuchar el debate gestándose.

Cuotas de Apuestas Browns vs Titans

Spread

Titans +4.5 (-120)

Browns -4.5 (+100)

Línea de Dinero

Titans: +164

Browns: -198

Total

33.5 (Más de -110/Menos de -110)