Cleveland Browns vs Baltimore Ravens: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Baltimore Ravens y Cleveland Browns se enfrentarán el domingo 16 de noviembre en Huntington Bank Field como parte de la programación de la Semana 11 de la NFL.

Después de un comienzo difícil en la campaña 2025, los Ravens han cambiado el rumbo en las últimas semanas.

Desde que volvieron de su descanso en la Semana 7, han acumulado tres victorias consecutivas y ahora buscan una cuarta cuando visiten a un equipo de los Browns que está atravesando dificultades con un récord de 2-7.

Es un enfrentamiento de la AFC Norte que podría consolidar aún más el resurgimiento de Baltimore a mitad de temporada.

Cleveland Browns vs Baltimore Ravens hora de inicio

Los Browns y los Ravens se enfrentarán en la Semana 11 de la temporada de la NFL en Huntington Bank Field en Cleveland, Ohio, el domingo 16 de noviembre, comenzando a las 4:25 pm ET / 1:25 pm PT para los fanáticos en los EE. UU.

Noticias del equipo Cleveland Browns

Los Browns vienen de una frustrante derrota por 27-20 contra los New York Jets. Aunque el marcador no les favoreció, en realidad movieron las cadenas más a menudo, 23 primeros intentos frente a los 12 de los Jets, y demostraron su fuerza en el terreno con 158 yardas por tierra.

Anteriormente en la campaña, los Browns fallaron en una derrota por 32-13 ante los New England Patriots, donde su ofensiva nunca logró activarse. Dillon Gabriel lanzó para 145 yardas con dos touchdowns y dos intercepciones en una actuación irregular.

Aun así, los Browns han mostrado destellos de promesa, especialmente en su contundente victoria 31-6 sobre los Miami Dolphins. Quinshon Judkins fue la estrella en ese partido, corriendo para 84 yardas y anotando tres touchdowns, mientras que la defensa causó estragos con seis balones sueltos forzados y tres intercepciones.

Informe de Lesiones de los Browns: Cornelius Lucas (OT) – Cuestionable, Isaiah Bond (WR) – Cuestionable, Alex Wright (DE) – Cuestionable, Deshaun Watson (QB) – Lista de PUP, DeAndre Carter (WR) – IR

Noticias del equipo Baltimore Ravens

Los Baltimore Ravens han estado funcionando a pleno rendimiento últimamente, encadenando victorias impresionantes sobre los Minnesota Vikings y los Miami Dolphins. Su ofensiva está en gran forma nuevamente, con Lamar Jackson al timón y Derrick Henry atravesando las defensas.

Jackson ha estado en excelente forma esta temporada, acumulando 1,249 yardas por pase y lanzando 15 touchdowns. Mientras tanto, Henry continúa dominando en el terreno de juego, acumulando 704 yardas por carrera y anotando seis veces.

Defensivamente, Marlon Humphrey y Nate Wiggins han sido los pilares de la unidad. La habilidad de Humphrey para interceptar en momentos oportunos y la confiabilidad de Wiggins en el tackleo a campo abierto han mantenido a los oponentes alerta. Incluso con algunos jugadores lesionados, la defensa de Baltimore sigue siendo la columna vertebral de su reciente auge.

Informe de Lesiones de los Ravens: Jay Higgins IV (LB) – Fuera, Marlon Humphrey (CB) – Cuestionable, Rashod Bateman (WR) – Cuestionable, Broderick Washington Jr. – IR, Tavius Robinson (LB) – IR

Mira y transmite en vivo Browns vs Ravens en los EE.UU.

El juego Browns vs Ravens en la Semana 11 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo por CBS. Si has cortado el cable, los aficionados también pueden ver la cobertura enParamount+ y Fubo (¡Prueba gratis hoy!).

Más detalles sobre dónde ver el partido en Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, se anunciarán pronto, así que mantente atento a nuestra cobertura dedicada.

Mira y transmite en vivo Browns vs Ravens en todo el mundo

Para los fanáticos fuera de los EE. UU. que desean mantenerse conectados con la acción, NFL Game Pass en DAZN es el boleto definitivo. Ofrece más de 200 enfrentamientos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone, y mucho más para mantenerte en sintonía durante todo el año.

Para eludir las restricciones regionales o para acceder al juego si estás de viaje al extranjero, puedes ver la acción utilizando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Browns vs Ravens

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con precios comenzando en $386. A partir de ahí, los precios suben a través de las categorías: $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y extendiéndose hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, con un máximo de $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Consulta el enlace a continuación para conocer el desglose completo de cómo comprar entradas para los juegos de la NFL.

Fútbol Fantasy: Browns vs Ravens

La defensa de los Ravens ha encontrado su ritmo en las últimas semanas, y un enfrentamiento contra el mariscal de campo novato Dillon Gabriel y los Browns tiene a los gerentes de fantasía frotándose las manos. Las defensas rivales han hecho festines con Cleveland esta temporada, promediando la segunda mayor cantidad de puntos de fantasía contra ellos, gracias a una ofensiva que ya ha permitido 26 capturas y 83 presiones totales. Eso es prácticamente una invitación abierta para que los siete frontales de Baltimore causen estragos.

Incluso con tres partidos perdidos en su haber, Lamar Jackson está una vez más jugando a un nivel digno de MVP. Está completando un impresionante 70.1% de sus pases para 1,249 yardas, 15 touchdowns y solo una intercepción, mientras también acumula 216 yardas por tierra. No hay duda: Jackson parece estar listo para guiar a Baltimore a otra corona de la AFC Norte.

Los managers de fantasía que confían en Derrick Henry esta semana podrían querer moderar sus expectativas. La defensa de Cleveland ha sido un muro de ladrillos contra la carrera, permitiendo la cuarta menor cantidad de puntos fantasía a los corredores rivales y el tercer menor número de touchdowns por carrera. Henry, quien está proyectado para 13.1 puntos de fantasía, sigue siendo un titular necesario en la mayoría de las ligas, pero se perfila más como un RB2 de bajo nivel en este caso. Si tienes otra opción viable, podría ser el momento perfecto para dejar a King Henry en el banco y evitar la tormenta.

Por otro lado, Zay Flowers continúa floreciendo en el ataque aéreo de los Ravens. El novato lideró a Baltimore en objetivos, recepciones y yardas de recepción el domingo pasado, y ha registrado 11 objetivos en los dos partidos desde el regreso de Jackson. La química está floreciendo, y ambos estarán ansiosos por construir sobre ese impulso en la Semana 11 contra una dura secundaria de los Browns.

En cuanto a Cleveland, Dillon Gabriel mostró algo de promesa — lanzando un touchdown de nueve yardas a David Njoku y uno de 22 yardas a Jerry Jeudy — pero el resto del juego aéreo fue inestable en el mejor de los casos. Fuera de esos momentos destacados, el ataque aéreo de los Browns luchó por mantener las series. El entrenador en jefe Kevin Stefanski no está presionando el botón del pánico todavía, confirmando que Gabriel permanecerá como titular cuando enfrenten a Baltimore.

El novato Quinshon Judkins sigue consolidándose como el corazón de la ofensiva de los Browns. Contra los Jets, acumuló 75 yardas en 22 acarreos, atrapó dos pases para 10 yardas y forzó ocho tacleadas fallidas, la mayor cantidad en un solo juego de su joven carrera. Representó más del 80% de los toques de los RB de Cleveland, reafirmando su papel como el caballo de batalla del equipo. Para los entrenadores de fantasía que miran hacia adelante, Judkins es una joya de compra baja, especialmente con Cleveland teniendo uno de los tres calendarios restantes más favorables para corredores.

Predicciones del partido Browns vs Ravens

No hay mucho misterio en torno a este enfrentamiento; la historia prácticamente se escribe sola. Lo que alguna vez fue una de las defensas más porosas de la liga ha encontrado de repente su columna vertebral, permitiendo solo 14.5 puntos por juego en las últimas cuatro salidas. Claro, parte de esa mejora podría atribuirse a una oposición más débil, pero no hay nada sobre una ofensiva liderada por Dillon Gabriel que deba mantener despierto a Baltimore por la noche.

Desde que salieron de su semana de descanso en la Semana 7, los Ravens parecen un equipo completamente rejuvenecido. Estadísticamente, han ascendido al top ten en todas las categorías, 10º en EPA, 9º en tasa de éxito, 6º en EPA de oponentes y 9º en tasa de éxito de oponentes. No han vuelto al nivel dominante que muchos esperaban al comenzar el año, pero la trayectoria es indiscutiblemente ascendente.

Mientras tanto, los Browns continúan presentando lo que es posiblemente la ofensiva más débil de la NFL. Están en último lugar en yardas por jugada (4.1), 30º en EPA por jugada y en el fondo de la liga en tasa de éxito. Su defensa, aunque respetable, simplemente no puede cargar con todo el peso. Contra un conjunto ascendente de los Ravens que está en su mejor momento, es probable que las luchas ofensivas de Cleveland queden al descubierto una vez más.

Cuotas de apuestas Browns vs Ravens

