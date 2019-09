Claveri dirigirá al Mixco

Buscan a Juan José Paredes para la recta final del torneo.

Neto Bran, presidente del Mixco, hizo la presentación de Walter Claveri como su nuevo entrenador y adelantó que buscan reforzar a su equipo en la portería para el presente torneo.

“Hablé con Juan José Paredes y me dijo que está con deseos de colaborar y aprovechar la oportunidad para retirarse del futbol antes de tomar su cargo como alcalde en Petén. Según me dijo, en 15 días estará listo físicamente para empezar a jugar y me entusiasma que me dijera, incluso que podría hacerlo ad-honorem”, mencionó el dirigente.

“En el campo hay que pelear a muerte. Creo que los jugadores se van a comprometer con lo que proponemos, porque creo que todos quieren quedarse y deben pensar en sus familias”, dijo Claverí por su parte.