Clásico Tapatío, el despertar de Alexis Vega

Alexis Vega no anotaba desde el 29 de noviembre cuando empataron con América en los Cuartos de Final de Ida del Apertura 2018.

Por: Salvador Pérez | @YoSoyChavaPerez

Tuvieron que pasar siete jornadas para que Alexis Vega se destapara como nuevo artillero de Chivas. El canterano del Toluca, que había llegado como 'refuerzo bomba' para la ofensiva rojiblanca, pudo marcar su primer Hat-Trick como jugador del Rebaño, que a la postre fue el primero en su carrera en Primera División, ante el Atlas en el Estadio Akron.

Vega, clave para el triunfo por 3-0 en una edición más del Clásico Tapatío, aceptó no haber pasado por su mejor "momento" desde su llegada al club, pues únicamente había respondido como pasador, con un 78 por ciento de efectividad, sin goles ni asistencias.

"Sabía que estaba pasando por un momento muy difícil, seis partidos sin anotar, yo siempre la cabeza firme, mentalmente estaba muy fuerte, con el apoyo de mis compañeros, cuerpo técnico, con toda la confianza me brindaron mucha tranquilidad, se reflejó en la cancha. Desde un principio estaba esperando que marcara, es para toda la afición, mi familia disfrutarlo, con mis compañeros. Estaba muy ilusionado de marcar mi primer gol, fueron tres, ganamos el Clásico Tapatío", dijo ante los medios de comunicación.

Previo al Clásico, José Saturnino Cardozo había señalado que la convocatoria de Alexis al primer microciclo de Gerardo Martino con Selección Mexicana motivaría al atacante de 21 años para anotar. Las palabras fueron evidentes frente al Atlas de Ángel Guillermo Hoyos.

"Me brindó mucha confianza ir a Selección, era un llamado que estaba buscando desde hace mucho tiempo, muy agradecido con Gerardo que me brinda la oportunidad, muy contento, a seguir por el mismo camino para que sigan viniendo. Fue mucha motivación desde el primer día que salió la convocatoria, después plénamente los entrenamientos, los compañeros con mucha experiencia que me brindaron su apoyo, venía muy motivado, era mi primer Clásico, muy contento con eso. Desde un principio sabía, desde un principio estaba buscando ese llamado, se me brindaron cosas muy importantes, agradecerle a Dios que nunca nos olvida", señaló.

Vega no nego la posibilidad de pelearle ahora un lugar como titular en el Tri a jugadores como Raúl Jiménez y Javier Hernández. "Uno siempre trabaja día a día, trabaja para dar buenos resultados y representar a su país, hay jugadores de muy buena calidad como Jiménez o Chicharo, me siento muy convencido, sé de mi capacidad que puedo pelear por un puesto, a seguir por el mismo camino"