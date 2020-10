De cifra récord a irse a Elche por la puerta de atrás: Marcone deja Boca

Sin continuidad desde la llegada de Russo, el volante continuará su carrera en España. Será a préstamo por un año, pero difícilmente vuelva...

Cuando Iván Marcone llegó a Boca, su objetivo era darle un nuevo impulso a su carrera: tras unos pocos meses en la en donde se sintió marginado, el regreso al fútbol argentino y su primera experiencia en un club "grande" le daba la posibilidad de volver a estar en la órbita de la Selección argentina. Pero no solo no logró convencer a Lionel Scaloni para que lo lleve a la , sino que con la llegada de Miguel Ángel Russo a la conducción técnica quedó demasiado rezagado en la consideración. Y su futuro, ahora, estará en el exterior.

Fue de la mano de Gustavo Alfaro que el Gordo desembarcó en el Xeneize. La dirigencia de Daniel Angelici desembolsó ni más ni menos que ocho millones de dólares para quedarse con su pase, en lo que fue una transferencia récord, convirtiéndose en el segundo jugador más caro de la historia. El volante tuvo un gran inicio, pero luego se fue desdibujando y, tras la partida de su mentor futbolístico, y con la llegada de Juan Román Riquelme y Russo, no solo se convirtió en suplente, sino en moneda de cambio.

Con Alfaro como DT, Marcone disputó 41 partido sobre los 50 de su ciclo, todos como titular. Con Russo, apenas sumó minutos en cinco oportunidades y solo dos veces estuvo desde el arranque. Pero las estadísticas no siempre significan todo, sino que, más allá de la poca continuidad, el gran problema es que desde la llegada del nuevo Consejo de Fútbol que su nombre estuvo vinculado en diferentes operaciones para gestionar su salida del equipo. Primero fue una triangulación con Independiente y, ahora, se confirmó que pasará un año a préstamo a Elche con una opción de compra.

De hecho, su transferencia le facilitaría a Boca quedarse con Pol Fernández, quien también está a préstamo. ¿Cómo sería esto? El Xeneize debía ejecutar la cláusula en diciembre, pero intentará renovar su cesión por un año más y comprarlo cuando cobre la plata que le ingrese por el ex- . Una triangulación made in Bragarnik y que confirma una vez más que, para los directivos, el futuro del futbolista no estará más en el club.