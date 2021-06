Christiane Endler anunció su salida del PSG

La capitana de La Roja decidió no renovar su vínculo con el conjunto parisino después de cuatro temporadas y la corona de la Division 1 Féminine.

A través de un comunicado en redes sociales, la capitana de la Selección chilena, Christiane Endler, anunció su salida del Paris Saint-Germain. "Quiero comunicar que luego de un profunda reflexión de muchos meses he decidido no renovar con el Paris Saint-Germain. Luego de cuatro temporadas en este maravilloso club, creo que he cumplido un ciclo", manifestó la exChlesea y Valencia, entre otros clubes.

"Es momento de buscar otro proyecto deportivo donde pueda seguir sumando experiencia, creciendo y aprendiendo, donde se apueste por el fútbol femenino de igual a igual", agregó la golera de 29 años que se coronó recientemente en la Division 1 Féminine luego de vencer 3-0 al Dijon en la última fecha, el único trofeo del conjunto parisino de la competencia en su historia.

Y sentenció: "Quiero agradecer a mis compañeras por toda su entrega, por el esfuerzo diario, por las risas y por todos los momentos difíciles que logramos superar juntas. Agradecer al cuerpo técnico por la confianza y cariño. Agradecer a los kinesiólogos y cuerpo médico por sus cuidados, a los utileros por su preocupación diaria, a los dirigentes y por último a los ultras por su apoyo incondicional".

Este anuncio surge justo en medio de los rumores que la vinculan al Olimpyque de Lyon, multicampeón en Francia. Mientras, la nacional, que fue elegida como la mejor en su puesto en la temporada 2020-21 y nuevamente nominada a los premios The Best de la FIFA, se encuentra preparando la participación de La Roja en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras los amistosos que sostuvo el equipo que comanda José Letelier frente a Eslovaquia y Alemania.