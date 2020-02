Chofis López sueña con la Selección mexicana

El delantero del Guadalajara tiene como máximo anhelo jugar con el Tricolor.

Pese a ser un elemento muy criticado a lo largo de su carrera, es una realidad que Chofis López ha sido uno de los más efectivos de en los últimos meses, levantando su nivel y ganándose la titularidad en el Rebaño.

En cinco partidos del Clausura 2020, Javier Eduardo acumula dos goles y una asistencia, números que hacen pensar que en algún momento Tata Martino lo podría contemplar para un llamado de la Selección mexicana, algo que el futbolista nacido en Torreón sueña.

En entrevista con TUDN, la Chofis confesó que es una asignatura que tiene pendiente en su trayectoria: “Son los sueños que como futbolista tiene, en mi caso tengo un reto muy grande que es llegar a la Selección, no me lo he sacado de la mente, lo tengo muy claro y creo que haciendo las cosas bien, trabajando bien, jugando bien, anotando goles, no tarda en llegar mi llamado y ojalá sea pronto", aseguró.

Chofis vivió los momentos más luminosos de su trayectoria en 2017, cuando era titular indiscutible con el Guadalajara y se llegó a especular con que era visoreado por escuadras europeas. Tres años después, parece poco a poco recuperar las buenas sensaciones.