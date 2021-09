Chofis López se ilusiona con llamado a Selección mexicana

El mediocampista de Torreón vive un gran momento con San José Earthquakes de la MLS.

Javier Eduardo López, que en 2020 salió por la puerta de atrás de Chivas, prácticamente ‘echado’ por cuerpo técnico y directiva, ha encontrado equilibrio en Major League Soccer y en esta temporada 2021 está enrrachado y convertido en goleador.

La ‘Chofis’, constantemente criticado por rendimiento, ha marcado 10 goles en 24 partidos marcándole un triplete, incluido un gol olímpico, a Real Salt Lake y doblete a Austin FC.

Las buenas actuaciones han hecho que el futbolista propiedad de Chivas se ilusione con un llamado de Gerardo Martino a Selección mexicana, con el extra que el Tata conoce la MLS por su paso al frente del Atlanta United y que ha convocado a jugadores como Alan Pulido de Sporting Kansas City y Efraín Álvarez de LA Galaxy.

“Sí, la verdad que como decía, me imaginé estando ahí en Selección, me pone feliz, quiero pensar si mi nombre saliera en alguna lista, me daría felicidad por mi familia, mi hija, se pondrían el doble de feliz que yo, es algo que a mí me importa”, respondió Chofis en videoconferencia de cara al encuentro contra LAFC.

“Tuve una buena semana, se ha hablado mucho de eso, pero creo que me falta, todavía me falta algo para recuperarme y llegar al nivel que sé que puedo demostrar, este es el camino, mostré cosas importantes, me pone muy contento, he trabajado muy fuerte para estar en un momento como este y hay que seguir para ese mismo camino, seguir para que me pudieran llamar a selección”, agregó Javier Eduardo a pregunta de Goal.

El coahuilense respondió a quienes han demeritado lo mostrado en el futbol de Estados Unidos bajo la tutela de Matías Almeyda: “No tengo nada que decirles, no tengo problema, que hablen, que digan lo que quieran, los números son los que no mienten y nada más”.

Chofis explicó que con San José “he tenido más constancia, he sido más constante, todo ha sido en base a la continuidad, me faltaba continuidad, es algo que me he ganado con mi esfuerzo. Soy más profesional, hago cosas que antes no hacía, por ejemplo, veo futbol, estudio futbol, analizo al rival, es algo que me está gustando y es más importante”.

En referencia a una posible convocatoria, el propio Almeyda señaló: “No soy yo el que tiene que decidir, hay un entrenador (Tata) que estudia sus cualidades, se está poniendo a disposición muy grata, han hablado mucho de él, creo que hace rato que lo viene haciendo bien, no está al nivel que deseo pueda llegar, es la primera vez que hace tantos goles, ha aportado mucho en el equipo”.

“Lo he ido llevando de a poco, viene respondiendo bien con un cambio de actitud. Me alegra el camino por el que va Javier. Creo que hay que tomarlo con tranquilidad, seguir mejorando, es el futbol que quiere, que le gusta y lo tiene que disfrutar y ser más profesional para que la carrera sea de calidad y no de cantidad”, agregó a pregunta de Goal.