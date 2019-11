¿Y si Chivas compra extranjeros sólo para venderlos y así comprar a mexicanos caros?

Con el mercado de mexicanos muy cerrado y sumamente costoso, Chivas podría pensar en traicionar un poco sus ideales.

No es novedad que Chivas sufre, y mucho, en los mercados de transferencias. El equipo que únicamente juega con mexicanos tiene firme su idea de únicamente participar con futbolistas nacionales, pero al cerrarse a ese nicho, corren el riesgo de pagar de más. Por ello, podrían tener otra opción en puerta: comprar extranjeros.

Sí, así como suena. , el equipo más mexicano del país podría traicionar un poco sus ideales y salir a adquirir futbolistas de otra nacionalidad, pero no para jugar con ellos. El Rebaño Sagrado no ha intentado incursionar en el mercado extranjero y únicamente comprar para inmediatamente vender más caros.

Es un movimiento difícil, sin duda. Guadalajara tendría que abrir sus opciones y a los reclutadores enfocarlos en otras nacionalidades, no únicamente mexicanos. El mercado centroamericano es sumamente amplio y son muchos los jugadores de esa zona que buscan una oportunidad en .

¿CÓMO PODRÍAN HACERLO?

El movimiento sería arriesgado pero, de hacerlo bien, el Rebaño podría aumentar su cartera para comprar mexicanos caros. Si bien los equipos nacionales tienen reclutadores y visores en distintas partes del mundo, Chivas podría incursionar en aquellos países no tan conocidos y traer extranjeros rentables. De esa manera, le ahorrarían a "x" club de la usar a uno de sus personajes en seguir dicha liga y así comprárselo a Guadalajara.

¿TRAICIÓN?

No del todo. Guadalajara tiene la máxima de jugar con mexicanos exclusivamente, por lo cual, si estos futbolistas únicamente llegan en transferencia y no ven acción, no estarían dañando tanto su identidad. Es un riesgo que podrían afrontar para poder enriquecer su cartera y no depender de las empresas de Amaury Vergara para poder comprar más nacionales.