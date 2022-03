La guerra de Ucrania no solamente está teniendo consecuencias sociales y económicas, sino que en el deporte también está haciendo eco. Y es que en la Premier League, los 20 equipos van a protagonizar reivindicaciones a favor del pueblo ucraniano en los encuentros correspondientes a la jornada 28, de manera que los capitanes de cada conjunto lucirán un brazalete en apoyo al país tal y como ha planificado la dirección de la competición.

Esta iniciativa no ha gustado al gobierno chino, aliado de Vladimir Putin y que apoya la invasión de Rusia que se está llevando a cabo. Como respuesta, en el gigante asiático no se emitirá por televisión ningún partido de la liga inglesa. Según informan medios del país, la plataforma que tiene los derechos en China, iQiyi Sports, ha comunicado la decisión a la organización, decisión que coincide con la posible ruptura de los contratos televisivos también con Rusia según "The Times".

Además de esos brazaletes, desde la Premier también han planeado exhibir mensajes de apoyo al gobierno de Kiev en las pantallas de los estadios en señal de protesta por los trágicos sucesos que cada día se están viendo en los medios de todo el mundo. Hay que añadir que esa plataforma firmó en su día un contrato por tres temporadas para cubrir los encuentros del campeonato inglés, aunque no se desveló la cuantía económica.

Aunque pueda parecer extraño, no es la primera vez que en China se veta una retransmisión de la Premier League, ya que un Arsenal-Manchester City disputado en 2019 no se vio en el país ya que Mesut Özil, por aquel entonces en los gunners, había criticado en redes sociales el trato que China estaba dando a las minorías uigur.

El artículo sigue a continuación

No es la única decisión respecto al mercado televisivo. Tras conocer esta decisión de China, se ha sabido que la Liga de Fútbol Profesional francesa ha decido suspender la emisión de sus partidos en Rusia a partir de este fin de semana. La liga francesa ha hecho este anuncio a través de un escueto comunicado.