Chicharito sobre el nuevo DT de México: "Ya basta de novelas"

Javier Hernández fue contundente sobre la decisión del nuevo entrenador del Tri.

En medio de la toma de decisiones en la elección del nuevo entrenador de la Selección mexicana, Javier Hernández sentenció que no importa la nacionalidad, pues únicamente son necesarios los resultados tras el fracaso en el Mundial Qatar 2022.

"Ay, cómo nos encanta manejar una narrativa y promocionar gente... Mira, yo llevo 15 años siendo extranjero en un país y no me gustaría que por ser extranjero no me dieran una oportunidad de obtener un trabajo. Aquí soy un extranjero en EE.UU. y veo cómo me toman en cuenta", dijo Hernández.

Agregó: "Claro que estoy en pro de la gente mexicana y talentosa. Pero aquí lo que más nos conviene es una persona que llegue y que ayude, que pueda sumar, sea de la nacionalidad que sea".

Hernández Balcázar, quien no ha sido convocado al Tri por un tema extrafutbolístico, mencionó que anteriormente ha habido convencimiento con exitosos como Ricardo Antonio La Volpe y Miguel Herrera, por lo que deben quedar de lado las "novelas".

"En 2006 nos encantó el proceso y era un entrenador argentino, 2014 era un entrenador mexicano y nos encantó todo lo que sucedió en ese Mundial. Ya basta de estas novelas, creo yo. Hay que unirnos sea mexicano o no sea mexicano".