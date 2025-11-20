Chicago Bears vs Pittsburgh Steelers: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Pittsburgh Steelers y los Chicago Bears han irrumpido en la conversación de los playoffs de 2025 de manera inesperada, cada uno elaborando resúmenes de la temporada temprana que parecen dignos de la postemporada.

Ahora se enfrentan en un atractivo enfrentamiento inter-conferencia de la Semana 12, aunque Pittsburgh podría verse obligado a jugar sin Aaron Rodgers, que está lidiando con una lesión en su muñeca no dominante. Esa incógnita flota pesadamente sobre el enfrentamiento.

Mientras tanto, los Bears se han abierto camino hasta la cima de la NFC Norte con 7-3, recién salidos de una asombrosa victoria a domicilio en Minnesota. Chicago ha acumulado tres victorias consecutivas y siete victorias en sus últimas ocho apariciones, de repente luciendo como un matón de división en lugar de un espectador.

Los Steelers se estabilizaron la semana pasada con una victoria profesional sobre Cincinnati después de tropezar contra los Chargers. Pero la verdadera historia es simple:

¿Puede Chicago mantener este tren de carga en marcha cuando un equipo de Pittsburgh, probado en batalla, venga a llamar?

Hora del inicio del partido Chicago Bears vs Pittsburgh Steelers

Los Cardinals y los Jaguars se enfrentarán en la Semana 12 de la temporada de la NFL en Soldier Field en Chicago, Illinois, el domingo 23 de noviembre, comenzando a las 4:05 pm ET / 1:05 pm PT para los fanáticos en los EE. UU.

Noticias del equipo Chicago Bears

Chicago sigue desafiando el guion, entrando en la semana como ganadores de tres consecutivos y siete de sus últimos ocho, una racha que nadie anticipaba en septiembre. El entrenador en jefe Ben Johnson ha apostado por una identidad de la vieja escuela, convirtiendo a los Bears en una máquina de correr.

Con D'Andre Swift y Kyle Monangai compartiendo el backfield, Chicago ha acumulado más yardas por tierra que todos los equipos de fútbol excepto Washington y Buffalo. Mientras tanto, el mariscal de campo de segundo año Caleb Williams está creciendo constantemente en el trabajo bajo la guía de Johnson, pareciendo más cómodo con cada jugada.

Defensivamente, los Bears también han ajustado las tuercas, permitiendo solo 37 puntos totales en sus últimos dos partidos, aunque contra los Giants en apuros y los Vikings de J.J. McCarthy. Aun así, solo puedes vencer a quien está en frente, y Chicago ha hecho exactamente eso.

Getty Images

Noticias del equipo Pittsburgh Steelers

Pittsburgh, por otro lado, llega al Soldier Field con una nube de tormenta sobre su sala de mariscales de campo. Aaron Rodgers sufrió una fractura en un hueso de la muñeca izquierda durante el desmantelamiento de los Steelers por 34-12 a los Bengals, y si el futuro miembro del Salón de la Fama no puede jugar, Mason Rudolph será lanzado al centro de atención.

Esa situación añade aún más presión a la Cortina de Acero, que ha mantenido a los oponentes a un promedio de 19 puntos por juego en sus últimos tres partidos, dos de ellos victorias. También hay rumores de que el linebacker Alex Highsmith podría regresar, un gran impulso para una defensa contra la carrera que va a necesitar a todos manos ante el contundente ataque terrestre de Chicago.

Getty Images

Mira y transmite en vivo Bears vs Steelers en los EE.UU.

El juego de Bears vs Steelers en la Semana 12 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo por CBS. Si has cortado el cable, los fanáticos también pueden ver la cobertura enParamount+ y Fubo (¡Prueba gratis hoy!).

Pronto se publicarán más detalles sobre dónde ver el juego en los Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, así que mantente atento a nuestra cobertura dedicada.

Mira y transmite en vivo Bears vs Steelers en todo el mundo

Para los aficionados fuera de los Estados Unidos que buscan mantenerse conectados con la acción,NFL Game Pass en DAZN es el pase definitivo. Ofrece más de 200 partidos de temporada regular y de playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso al NFL Network, NFL RedZone, y mucho más para mantenerte enganchado durante todo el año.

Para evitar restricciones regionales o acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción utilizando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Bears vs Steelers

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con precios comenzando desde $386. A partir de ahí, los precios suben a través de los niveles — $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y llegando hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzando un máximo de $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Consulta el enlace a continuación para el desglose completo de cómo comprar entradas para los juegos de la NFL.

Bears vs Steelers Fantasy Football

Caleb Williams viene de lo que fue fácilmente su actuación más inestable de la temporada en Minnesota. Acertó solo 16 de 32 lanzamientos para 193 yardas, pero al menos mantuvo el balón fuera de peligro sin intercepciones, un pequeño consuelo en una tarde por lo demás titubeante.

Ahora lleva a los Bears hacia una defensa de los Steelers que ha estado siendo quemada por el aire todo el año, cediendo un máximo de la NFL de 261.7 yardas de pase por partido. Lograron contener a Joe Flacco por debajo de las 200 yardas la semana pasada, pero apostar por una repetición contra Williams parece un pensamiento ilusorio. Oficialmente este es su equipo ahora, y tiene a Chicago en la cima de la NFC North. Si los mantiene en esa posición es la pregunta del millón.

En el backfield, Kyle Monangai anotó en la línea de gol, pero D'Andre Swift una vez más manejó la mayor parte del trabajo. Aun así, Swift no logró aprovechar ninguna de sus tres oportunidades en la zona roja.

Rome Odunze (proyectado 9.1 puntos de fantasía en la semana 12) sigue siendo el objetivo principal en este juego de pase. Ha registrado seis o más objetivos en ocho de los 10 partidos de Chicago y continúa siendo la primera opción de Williams. El receptor novato buscará encontrar una producción más constante enfrentando a una secundaria porosa de los Steelers en la semana 12.

Por parte de Pittsburgh, Mason Rudolph intervino después de que Aaron Rodgers se lesionara con una fractura en la muñeca izquierda y ahora está alineado para comenzar contra Chicago. Mike Tomlin señaló que Jaylen Warren (proyectado 9.4 puntos de fantasía en la semana 12) estará limitado al principio de la semana de práctica, aunque el hecho de que esté participando es alentador. Fue autorizado para volver a ingresar al juego de la semana pasada, pero el equipo optó por la precaución.

En cuanto a DK Metcalf, la frustración es real y comprensible. Tuvo una recepción de 30 yardas anulada por OPI, terminó con solo cinco recepciones para 49 yardas en ocho objetivos, y aún así entregó un enorme 26% de participación de objetivos con el 69% de las yardas aéreas. Las estadísticas parecen moderadas, pero el uso subyacente grita "compra bajo". Es tercero en puntos por debajo de las expectativas en los últimos tres juegos (-16.1), el tipo de regresión negativa que casi siempre se revierte. Y mira sus enfrentamientos de playoffs de fantasía: Dolphins, Lions, Browns, eso es una pista de ensueño para un WR2 con potencial de WR1. Con los gerentes asustados por la lesión de Rodgers y Rudolph en el centro, esta es exactamente la ventana para atacar con Metcalf.

Predicciones del Juego Bears vs Steelers

Los Chicago Bears han estado avanzando sin que nadie realmente intervenga para verificar su arrogancia, pero los Pittsburgh Steelers parecen ser los disruptores perfectamente astutos capaces de sacudir el orden jerárquico de la NFC Norte.

Dicho esto, todo depende de la salud de Aaron Rodgers. Su disponibilidad, o la falta de ella, arroja una sombra enorme sobre las posibilidades de Pittsburgh de enfriar a este ardiente equipo de Chicago. Con esa incertidumbre en el aire, es difícil plantar una bandera confiada en el rincón de los Steelers.

Cuotas de Apuestas Bears vs Steelers

Spread

Steelers +3 (-115)

Bears -3 (-105)

Línea de Dinero

Steelers: +130

Bears: -155

Total

45.5 (Más de -110/Menos de -110)