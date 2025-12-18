Chicago Bears vs Green Bay Packers: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

La rivalidad se intensifica nuevamente cuando los Green Bay Packers y los Chicago Bears se enfrentan por segunda vez en un lapso de tres semanas, con importantes implicaciones en la carrera de la NFC Norte.

Green Bay llega a este con 9-4-1 después de una frustrante derrota 34-26 contra Denver la última vez. Antes de ese tropiezo, los Packers estaban en racha, venciendo a Chicago 28-21 y superando a Detroit 31-24. En general, han ganado cuatro de sus últimos cinco y permanecen firmemente en la lucha por la división, ocupando en este momento el segundo lugar en la NFC Norte.

Chicago, mientras tanto, ha estado en racha. Los Bears mejoraron a 10-4 con un dominante desmantelamiento 31-3 de Cleveland en su salida más reciente. Aunque perdieron una reñida decisión 28-21 ante Green Bay anteriormente, también obtuvieron una impresionante victoria 24-15 sobre Filadelfia en ese tramo. Con victorias en seis de sus últimos siete juegos, los Bears se sitúan en la cima de la NFC Norte y tienen el impulso firmemente de su lado al entrar en este último capítulo de la rivalidad.

Horario del partido Chicago Bears vs Green Bay Packers

Los Chicago Bears y los Green Bay Packers juegan el sábado 20 de diciembre de 2025 en Soldier Field en Chicago, Illinois, en el calendario de la Semana 16 de la NFL, con el inicio programado para las 8:20 pm ET.

Noticias del equipo Chicago Bears

Caleb Williams ha sido el motor del auge de Chicago, acumulando 3,150 yardas de pase con 21 touchdowns contra solo seis intercepciones. En el suelo, D’Andre Swift ha sido igual de importante, acumulando 935 yardas de carrera y anotando siete veces en 191 acarreos. Los Bears están en la cima de la NFC Norte, pero las apuestas no podrían ser más altas: perder este ante Green Bay no solo afectaría su impulso por el título de división, sino que podría complicar seriamente su panorama de playoffs por completo. Con viajes a San Francisco y un final de temporada contra Detroit todavía en el horizonte, este enfrentamiento parece más un territorio imprescindible de ganar para Chicago que para los Packers.

Chicago llega con gran ánimo después de aplastar a Cleveland 31-3 el pasado fin de semana. Williams estuvo sobresaliente, lanzando para 242 yardas y dos anotaciones, mientras que la defensa de los Bears desmanteló a los Browns, permitiendo solo 192 yardas totales en un duelo unilateral. Sin embargo, hay algunas preocupaciones de salud que monitorear, con Rome Odunze (pie), Luther Burden III (tobillo), Tyson Bagent (enfermedad) y Travis Homer (tobillo) todos listados como cuestionables, mientras que el apoyador Tremaine Edmunds está en camino de regresar de la reserva de lesionados.

Reporte de lesiones de los Bears: Amen Ogbongbemiga – cuestionable, Luther Burden III – cuestionable, Rome Odunze – cuestionable.

Noticias del equipo Green Bay Packers

Mientras tanto, Green Bay enfrenta un desafío mucho más complicado en el frente de lesiones. Los Packers estarán sin el edge rusher All-Pro Micah Parsons, quien sufrió una rotura de ACL que terminó con su temporada en la derrota 34-26 de la semana pasada ante Denver. Llenar ese vacío no será fácil, especialmente contra un ataque terrestre de los Bears que ocupa el segundo lugar en la liga. Jordan Love silenciosamente ha tenido una temporada fuerte, lanzando para 3,304 yardas con 23 touchdowns y seis intercepciones, mientras que Josh Jacobs ha sido una máquina de touchdowns, acumulando 13 anotaciones en 890 yardas por tierra.

El reporte de lesiones de los Packers es extenso: Zach Tom (rodilla), Christian Watson (pecho), Savion Williams (pie), Josh Whyle (conmoción cerebral) y Evan Williams (rodilla) son todos cuestionables, mientras que John Williams y Collin Oliver ya han sido descartados. Con contribuyentes clave lesionados o magullados, Green Bay necesitará respuestas rápidas si espera frenar a un equipo de los Bears confiado que sabe exactamente lo que está en juego.

Reporte de Lesiones de los Packers: Christian Watson – cuestionable, Micah Parsons – cuestionable, Evan Williams – cuestionable, Zach Tom – cuestionable, Josh Whyle – cuestionable.

Ver y transmitir en vivo Bears vs Packers en EE.UU.

El juego de Bears vs Packers en la Semana 16 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo exclusivamente por FOX. Los aficionados en los mercados locales aún podrán ver la cobertura en Fubo (¡Prueba gratis hoy!).

Se publicarán más detalles sobre dónde ver el juego en los Estados Unidos, incluidas las opciones de streaming, así que estén atentos a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Bears vs Packers en todo el mundo

Para los aficionados fuera de los EE. UU. que quieran estar al tanto de la acción, NFL Game Pass en DAZN es el pase definitivo. Ofrece más de 200 enfrentamientos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone, y mucho más para mantenerte conectado durante todo el año.

Para evitar restricciones regionales o para acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción usando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Bears vs Packers

Los boletos ya están disponibles en StubHub, con entradas comenzando en $386. A partir de ahí, los precios aumentan por niveles — $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzan un máximo de $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Consulta el enlace a continuación para el desglose completo de cómo comprar boletos para juegos de la NFL.

Bears vs Packers en Fantasy Football

Jordan Love demostró su capacidad para jugadas grandes al completar cuatro pases de 20 yardas o más y conectar con Josh Jacobs para un touchdown de 14 yardas, pero una intercepción costosa permitió puntos para Denver. Corregir esos errores será una prioridad mientras Green Bay se prepara para un enfrentamiento en la Semana 16 con Chicago.

Jacobs sigue siendo una opción sólida en fantasy de cara a la Semana 16, incluso si su participación en jugadas ha frustrado a algunos managers. A pesar de lidiar con un problema persistente en la rodilla que limitó su tiempo de práctica, aún así se destacó con un par de touchdowns y una impresionante carrera de 40 yardas, reafirmando lo central que es para la ofensiva de los Packers.

En cuanto a Jayden Reed, su ausencia reciente no está relacionada con ninguna lesión. Estaba lidiando con un asunto personal y se espera que se reincorpore a las prácticas más adelante en la semana.

En el lado de Chicago, D’Andre Swift llega a la Semana 16 con mucho impulso después de una fuerte actuación que incluyó dos touchdowns y casi 100 yardas totales. Su desempeño subrayó su papel como el corredor principal de los Bears, convirtiéndolo en una recomendación popular en fantasy.

Mientras tanto, Caleb Williams está siendo visto como una opción utilizable pero no de élite en fantasía. Se ubica como un QB1 de bajo nivel o una opción atractiva después de una impresionante actuación en la Semana 15 contra una sólida defensa de los Browns. Su talento para lanzar sigue llamando la atención, aunque persisten preguntas sobre la salud de sus receptores y los altibajos naturales que vienen con un mariscal de campo novato.

Predicciones del Juego Bears vs Packers

Lo que Chicago descubrió después del medio tiempo en la Semana 14 en Lambeau no debe ser ignorado. Los Bears incendiaron a Green Bay con 244 yardas y 18 puntos en la segunda mitad, avanzando a la zona roja en las cuatro posesiones y finalmente descifrando el código contra esa defensa. Ahora, adelantándose a la Semana 16, los Packers entran a este enfrentamiento severamente incompletos.

Green Bay está perdiendo una parte masiva de su columna vertebral, incluidos sus principales creadores de juego defensivos y varias piezas clave ofensivas. No es solo una o dos ausencias, es el corazón del plantel siendo arrancado. Perder defensores de élite y críticos contribuidores ofensivos a la vez es un trago difícil para cualquier equipo, especialmente contra un rival de división que está ganando confianza cada semana.

Chicago, mientras tanto, parece un equipo que descubrió algo y no ha mirado atrás. Con el impulso que construyeron en esa segunda mitad y la lista de lesiones de los Packers creciendo día a día, esto se siente como un juego de punto de inflexión.

Predicción: Chicago toma el control temprano, desgasta a un equipo de Green Bay diezmado, y se aleja en la segunda mitad. Los Bears ganan de manera convincente, se apoderan del control de la NFC Norte y aseguran su lugar en los playoffs.

Cuotas de Apuestas Bears vs Packers

Spread

Packers -1.5 (-110)

Bears +1.5 (-110)

Moneyline

Packers: -130

Bears: +110

Total

46.5 (Más de -110/Menos de -110)