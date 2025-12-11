Chicago Bears vs Cleveland Browns: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Chicago Bears intentarán estabilizar el rumbo el domingo por la tarde cuando reciban a los Cleveland Browns, tras un frustrante revés en Green Bay.

Esa derrota frenó la racha de cinco victorias de Chicago, mientras que Cleveland llega cojeando después de perder dos consecutivos y cinco de sus últimos seis, culminando con una dura derrota ante Tennessee.

Ahora la pregunta es simple: ¿podrán los Bears redescubrir su ritmo frente a su público local y cambiar el impulso a su favor?

Hora de inicio del partido Chicago Bears vs Cleveland Browns

Los Chicago Bears y los Cleveland Browns juegan el domingo 14 de diciembre de 2025 en el Soldier Field en Chicago, Illinois, en el calendario de la Semana 15 de la NFL, con inicio programado para la 1:00 pm ET.

Noticias del equipo Chicago Bears

El revés de la semana pasada dejó a Chicago medio juego detrás de Green Bay en la NFC Norte y aferrándose al séptimo y último lugar de playoffs en la conferencia. Con Detroit solo un juego atrás y Carolina aún acechando dos juegos detrás, la urgencia no debería ser un problema para el equipo de Ben Johnson, cada centímetro de terreno cuenta de aquí en adelante.

Mientras tanto, Cleveland ha entregado oficialmente las llaves al mariscal de campo novato Shedeur Sanders, quien terminará la temporada como su QB1. El ex estrella de Colorado continúa mostrando un potencial impresionante, y los fanáticos de los Browns comienzan a creer que finalmente pueden haber encontrado su respuesta a largo plazo en el centro. Sanders viene de una actuación monstruosa contra Tennessee, donde acumuló 364 yardas y tres touchdowns aéreos.

Informe de lesiones de los Bears: Kyler Gordon – cuestionable, Rome Odunze – cuestionable.

Noticias del equipo Cleveland Browns

Myles Garrett está acercándose al récord de capturas en una sola temporada de la NFL. El joven mariscal de campo de Chicago ha hecho un trabajo mucho mejor recientemente al evadir la presión, pero Caleb Williams necesitará ojos en la parte posterior de su cabeza en cada jugada. La última vez que los Bears vieron a Garrett, en 2021, destrozó el juego con 4.5 capturas, y el actual Jugador Defensivo del Año sigue siendo igual de peligroso.

Williams aún está afinando arrugas de novato, pero está dando resultados donde importan. Entra en la Semana 15 ocupando el puesto 11 en yardas aéreas (2,908) y empatado en el puesto 12 en touchdowns aéreos (19). También ha contribuido con tres touchdowns por tierra, aunque ninguno ha ocurrido en el último mes.

Informe de lesiones de los Browns: David Njoku – cuestionable, Ethan Pocic – cuestionable, Denzel Ward – cuestionable, Malachi Corley – cuestionable.

Cómo ver y transmitir en vivo Bears vs Browns en los Estados Unidos

El juego entre los Bears y los Browns en la Semana 15 de la temporada 2025 de la NFL será transmitido en vivo por CBS. Si has dejado el cable, los fanáticos también pueden ver la cobertura enParamount+ y Fubo (¡Prueba gratis hoy!).

Pronto se lanzarán más detalles sobre dónde ver el juego en los Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, así que mantente atento a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Bears vs Browns en todo el mundo

Para los fanáticos fuera de los EE. UU. que buscan mantenerse conectados a la acción,NFL Game Pass en DAZN es la entrada definitiva. Ofrece más de 200 enfrentamientos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone, y mucho más para mantenerte conectado todo el año.

Para eludir las restricciones regionales o acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción usando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Bears vs Browns

Los boletos ya están disponibles en StubHub, con entrada a partir de $386. A partir de ahí, los precios suben a través de las categorías — $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, alcanzando un máximo de $10,406 para los mejores asientos en la casa.

Consulta el enlace a continuación para el desglose completo de cómo comprar boletos para juegos de la NFL.

Fútbol Fantasy: Bears vs Browns

Caleb Williams continúa mostrando momentos de brillantez, la magia improvisada, la calma en situaciones complicadas, el talento de brazo que salta a la vista, pero las inconsistencias propias de un novato todavía están reduciendo su potencial de fantasía. Y el camino por delante no le hará ningún favor. Su calendario de final de temporada es un desafío: Cleveland en la Semana 15, Green Bay en la Semana 16, y una potente defensa de los 49ers esperando en la Semana 17. Eso es un tramo final difícil para cualquier mariscal de campo, y más aún para un debutante que aún está encontrando su camino.

En el campo trasero de Cleveland, Judkins ha tenido problemas para conseguir tracción últimamente, sin superar las 60 yardas por tierra en tres de sus últimas cuatro salidas. Con los Browns probablemente jugando desde atrás contra Chicago, el novato podría fácilmente enfrentar otro día tranquilo dictado por un flujo de juego negativo.

Mientras tanto, Fannin Jr. sigue siendo una de las piezas más sólidas en el juego de pase de los Browns. Ha recibido al menos cinco objetivos en ocho partidos consecutivos y ha logrado tres touchdowns en ese período. El ala cerrada ofrece tanto una base semanal confiable como suficiente potencial para mantenerse firmemente en el radar de fantasía al entrar en un enfrentamiento favorable con los Bears.

En cuanto a Shedeur Sanders, superó la marca de 300 yardas contra Tennessee y puso a Cleveland en posición de ganar, solo para que la defensa dejara que esa actuación se desperdiciara. Su crecimiento desde que asumió como titular ha sido notable, y si sigue acumulando juegos así, podría hacer un verdadero caso para el puesto QB1 de 2026. Aún así, queda mucho por evaluar antes de que esa conversación se vuelva real.

En el lado de Chicago, D’Andre Swift continúa su carrera consistente, superando las 60 yardas por tierra en cuatro de sus últimos cinco juegos. Mantiene un sólido valor como RB2 con espacio para más, especialmente entrando en un enfrentamiento de la Semana 15 con una defensa de los Browns lidiando con lesiones en todo el tablero.

Predicciones del Juego Bears vs Browns

La Semana 15 está cargada de potenciales tiroteos, pero este enfrentamiento no es uno de ellos. Caleb Williams tiene la costumbre de aferrarse al balón más tiempo que cualquier mariscal de campo en la liga, lo que es básicamente una invitación abierta para que Myles Garrett y la feroz presión de pase de los Browns causen estragos. El juego terrestre de Chicago ha sido el mejor de la NFL en los últimos meses, pero resulta que Cleveland presume una de las defensas contra la carrera más duras del fútbol.

Con puntos probablemente a un precio alto, este se siente destinado a ser un juego defensivo de mucho esfuerzo y desgaste. Y en un enfrentamiento ajustado y de baja puntuación, la diferencia generalmente se reduce al mariscal de campo más estable y al cuerpo técnico más agudo. Esa ventaja se inclina hacia el grupo de Ben Johnson.

Predicción: Los Browns logran una victoria estrecha y muy disputada.

Cuotas de Apuestas del Juego Bears vs Browns

Diferencial

Browns +7.5 (-115)

Bears -7.5 (-105)

Línea de dinero

Browns: +330

Bears: -425

Total

40.5 (Más de -112/Menos de -108)