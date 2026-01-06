Chelsea vs Fulham, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Chelsea estará animado después de un empate de último minuto contra el Manchester City en su última salida en la Premier League inglesa. Sin embargo, los Blues siguen sin ganar en sus últimos cuatro partidos de la EPL, una racha que vio al entrenador Enzo Maresca ser despedido.

Fulham está invicto en cinco partidos, más recientemente arrancando un empate 2-2 en casa contra el Liverpool gracias a un golazo de larga distancia de Harrison Reed. Pueden igualar en puntos con Chelsea con una victoria en este juego.

Chelsea ha ganado cuatro de sus últimos encuentros de EPL con sus vecinos cercanos, los Cottagers, quienes nuevamente estarán sin el trío africano estrella Alex Iwobi, Calvin Bassey y Samuel Chukwueze, todos ausentes por la AFCON.

Desde principios de noviembre, solo Erling Haaland (11) tiene más participaciones de gol en la EPL que Harry Wilson del Fulham (nueve - cinco goles, cuatro asistencias).

Aquí es donde encontrar transmisiones en vivo en inglés de Fulham vs Chelsea, mientras GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el juego hoy.

País / Región Emisora España DAZN México Fox One Sudamérica ESPN, Disney+ Estados Unidos Peacock

Cómo ver en cualquier lugar con una VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre los mejores VPN para transmitir deportes.

Hora de inicio Fulham vs Chelsea

Premier League - Premier League Craven Cottage

El partido de hoy entre Fulham y Chelsea comenzará a las 20:30 horas, tiempo de España en Craven Cottage.

México: 13:30 horas

13:30 horas Argentina: 16:30 horas

16:30 horas Estados Unidos: 14:30 horas (tiempo del Este)

