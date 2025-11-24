Chelsea vs. FC Barcelona, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Chelsea recibe a FC Barcelona este martes 25 de noviembre a las 21:00 horas (España) en el estadio Stamford Bridge, por la quinta jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el Chelsea vs. FC Barcelona de la Champions League 2025-26

Los Blues llegan al compromiso después de empatar por marcador de 2-2 frente a Qarabag en la fecha cuatro, con goles de Estevao y Alejandro Garnacho. El equipo dirigido por Enzo Maresca es décimo segundo en la clasificación con siete puntos.

Por su parte, los Culés igualaron por 3-3 ante Brujas en su más reciente partido en el certamen continental, con anotaciones de Ferran Torres y Lamine Yamal. El cuadro a cargo de Hansi Flick es décimo primero en la tabla con siete unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Chelsea vs FC Barcelona, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España M+ Liga de Campeones 4, M+ Liga de Campeones, Movistar Plus+, Orange Fútbol 1, LaLiga TV Bar Sudamérica ESPN, Disney+ Premium México TNT Sports, HBO MAX Estados Unidos TUDN, Univisión, Paramount+, ViX

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 4 y M+ Liga de Campeones, Movistar Plus+, Orange Fútbol 1 y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por TNT Sports y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+ Premium, de acuerdo al país. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de TUDN, Univisión, Paramount+ y ViX.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Hora de inicio de Chelsea vs FC Barcelona

Liga de Campeones - Champions League Stamford Bridge

El partido se disputa este martes 25 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Stamford Bridge.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Chelsea

Marc Cucurella habló en conferencia de prensa sobre el inminente duelo con el Barcelona y en particular con Lamine Yamal, su compañero de selección.

"Mañana no es un Lamine contra Cucurella, será una batalla dura y hay que ganar. Es cierto que a veces no podemos saberlo todo, lo intento preparar lo mejor posible. Lo conozco un poco y, evidentemente, tengo el apoyo de mi equipo. Espero que juguemos un gran partido", expresó el lateral español.

"Mañana es un gran partido, son dos de las mejores plantillas jóvenes del mundo. Será un gran partido, muy vistoso. Disfrutarán mucho. Ojalá podamos hacer un gran partido. Con los jugadores del Barça hacíamos broma en la concentración de la selección. Algunos me han llamado para pedirme entradas… pero les he dicho que no", agregó.

Noticias del FC Barcelona

Los Culés no podrán contar con Pedri por lesión, una dura baja para Hansi Flick, quien en cambió recupera a Frenkie de Jong y Marcus Rashford.

Cómo llegan al partido

