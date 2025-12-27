Chelsea vs. Aston Villa, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

La historia llama al Aston Villa, que busca una impresionante 11ª victoria consecutiva en todas las competiciones al visitar al Chelsea, por la Premier League.

El Chelsea estuvo cerca de otra derrota al comenzar perdiendo 2 a 0 en el duelo fuera de casa contra el Newcastle. Pero el capitán Reece James asumió la responsabilidad, marcó un golazo de falta, y João Pedro también anotó para asegurar el empate. Después del partido, el técnico Enzo Maresca fue directo al decir que los Blues aún no son candidatos al título esta temporada. Aún así, al entrenador le gustan los grandes partidos y promete dificultar la vida del Villa.

Por otro lado, el Aston Villa vive un momento especial. Morgan Rogers brilló al marcar dos veces en la victoria por 2 a 1 sobre el Manchester United. Con eso, los Villans alcanzaron algo inédito en la era de la Premier League: 10 victorias consecutivas. Ahora, pueden igualar una marca histórica de 11 triunfos seguidos, registrada hace 111 años.

La secuencia reciente es impresionante: 33 puntos conquistados de 36 posibles. El equipo de Unai Emery llegó al tercer lugar y puede incluso terminar la jornada en el liderazgo, dependiendo de los resultados. Si gana los próximos dos desafíos difíciles, contra Chelsea y Arsenal, el Villa pasará a ser considerado, de una vez, como candidato al título.

Vea abajo dónde ver Chelsea vs. Aston Villa en vivo

Cómo ver Chelsea vs Aston Villa, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar, Movistar Plus+, M+ Liga de Campeones 2 y M+ #Vamos Bar 2, mientras que en México se podrá seguir por TNT Sports y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Universo, TeleXitos y Peacock.

Horario de Chelsea vs. Aston Villa

Premier League - Premier League
Stamford Bridge

El partido se disputa este sábado 27 de diciembre a las 18:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Stamford Bridge.

México: 11:30 horas

11:30 horas Argentina: 14:30 horas

14:30 horas Estados Unidos:12:30 horas (tiempo del este)

Noticias y posibles alineaciones

Chelsea

Maresca confirmó que Liam Delap y Estêvão volvieron a los entrenamientos y pueden ser opciones para el juego de este sábado. La excelente fase de Reece James, jugando al lado de Moisés Caicedo, hace que el capitán siga como titular en el mediocampo.

En la defensa, Malo Gusto debe actuar en el lateral derecho, mientras Enzo Fernández comienza en el banco. Wesley Fofana sigue formando la dupla de zaga con Trevoh Chalobah.

En el ataque, João Pedro será la referencia, con Alejandro Garnacho y Pedro Neto completando el trío ofensivo.

Probable alineación: Sanchez; Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella; James, Caicedo; Neto, Palmer, Garnacho; João Pedro

Aston Villa

Unai Emery debe seguir el viejo dicho de no cambiar en equipo que está ganando. El técnico no tiene nuevas bajas, pero el zaguero Pau Torres aún necesita una o dos semanas más para recuperarse.

En el lateral izquierdo, Ian Maatsen asumió la titularidad, dejando a Lucas Digne como opción en el banco. Con Evann Guessand fuera por la Copa Africana de Naciones, John McGinn ha sido utilizado en el lateral derecho.

En el ataque, Donyell Malen es quien más presiona por un puesto entre los titulares, especialmente porque Ollie Watkins ha alternado buenos y malos momentos en los últimos partidos.

Probable alineación: Martinez; Cash, Konsa, Lindelof, Maatsen; Kamara, Onana; McGinn, Tielemans, Rogers; Watkins

