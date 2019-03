César Pinares revela amenazas de hincha de Colo Colo

El jugador de Universidad Católica compartió en Instagram múltiples pantallazos de los mensajes del simpatizante albo.

César Pinares fue una de las figuras destacadas en la victoria de sobre en el clásico 176. El volante de los Cruzados realizó un gran partido, incluso asistiendo a José Pedro Fuenzalida en la apertura de la cuenta.

Sin embargo, quienes no quedaron felices con el rendimiento del jugador, fueron los hinchas del Cacique. Los fanáticos albos no perdonaron su pasado por la tienda de Macul, donde no logró consolidar un buen nivel.

Es por esto que varios fanáticos de la escuadra Popular ocuparon su tiempo en enviarle insultos, pero también hubo uno que fue más allá. El mediocampista publicó en sus historias de Instagram una amenaza recibida por parte de un hincha de los blancos.

"No le vaya a pasar algo a los frenos de tu auto o a los de tu señora", le escribió el forofo luego de publicar sus datos personales. "Fíjate también que no entren a tu casa en la noche. No te gusta joder? pues jodamos", complementó. "Importante que se metan con mi familia amenazando por internet, niños ratas y la ctm", respondió el futbolista.