Celta de Vigo vs. PAOK, Europa League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Celta de Vigo recibe a PAOK este jueves 26 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España en el estadio de Balaídos, por el partido de vuelta de los playoffs de la temporada 2025-2026 de la Europa League.

Los Célticos llegan al compromiso con la ventaja, después de vencer por marcador de 2-1 a PAOK en el duelo de ida en calidad de visitante. Iago Aspas y Williot Swedberg fueron los anotadores por parte del equipo español, mientras que Alexander Jeremejeff descontó por los griegos.

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones y M+ Liga de Campeones 3, Movistar Plus+, Orange Fútbol, LaLiga TV Bar, mientras que en México se puede seguir por Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+ y DAZN.

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de los GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Europa League - Jornadas Finales Abanca Balaidos

El partido se disputa este jueves 26 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio de Balaídos.

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Iago Aspas habló sobre su posible renovación, una incertidumbre de cara a la recta final de la temporada, con el futuro de la leyenda del Celta aún en el aire, con la latente posibilidad de un retiro.

“No tengo prisa, lo que tenga que venir ya vendrá más adelante. Más que una temporada no habrá. Me reuní con Marco Garcés en su despacho hace un mes y medio y me dijo que la intención del club era que continuara una temporada más. Le pedí un poco de tiempo porque no tenía prisa. Creo que era una decisión que iba a tomar más adelante si me retiraba o no”, expresó para El Larguero de la Cadena Ser.

“Estoy bastante contento con los minutos que estoy teniendo. Ahora tengo más experiencia, sé elegir mejor las jugadas que cuando empecé, pese a que pierdes un poco el físico por la edad”, agregó.

Los griegos no lograron recuperar a sus lesionados para el duelo de vuelta, por lo que tendrán que disputar el cierre del cruce sin Giannis Konstantelias, Kiril Despodov, Dimitris Pelkas, Luka Ivanesuc, Soualiho Meïté, Dejan Lovren, Tyson y Pavlenka. Además de Živkovi, quién se encuentra suspendido por acumulación de tarjetas.

Quien sí estará en el terreno de juego es Georgios Giakoumakis, después de cumplir con una sanción de 1 partido.

CEL Últimos partidos PAO 2 Victorias 0 Empates 0 Victorias PAOK Salónica 1 - 2 Celta Vigo

Celta Vigo 3 - 1 PAOK Salónica 5 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 2/2

