La celebración de Emiliano "Dibu" Martínez en Mar del Plata

El Dibu fue recibido en MDQ ante una multitud y dejó grandes declaraciones sobre el Mundial y Leo Messi.

Luego de ser abrazados por 5.000.000 de personas en el Obelisco, cada futbolista argentino regresó a su ciudad natal para ser recibidos por sus conciudadanos. En Mar del Plata estaban esperando a uno de los más queridos por el público: Emiliano Martínez. El arquero habló delante de una multitud que se congregó para verlo junto al premio de Mejor arquero del Mundial.

El Dibu devolvió el cariño expresando que "cada partido que jugábamos decíamos que jugábamos por la gente. Nunca vamos por la plata o por otra cosa a la Selección, sino por los colores". Además, a pedido del público, emuló el baile que realizó luego del penal errado por Tchouaméni.

Getty

Con respecto a ese remate desde los doce pasos, habló de cómo y porqué le tiró la pelota lejos al joven francés previo al disparo: "Es algo que me sale en el momento. Sé que en los penales me hago fuerte y la gente de ellos me respeta. Lo sé porque rivales me lo han dicho. Y cuando atajo el primer penal, en una final del mundo, yo sé que el otro chico iba a estar muy nervioso, y le traté de jugar mentalmente tirándole la pelota lejos, hablándole". Y cerró el concepto como solo él sabe hacerlo: "La tiró afuera, se cagó todo".

También se refirió a su heróica salvada en el 123′ ante la definición de Kolo Muani y cómo los suplentes franceses ingresaron al campo de juego creyendo que iba a ser gol: "Fue increíble, porque veníamos setenta minutos controlando el partido. Creo que fue uno de los que mejor jugamos, hicimos un penal que vino de la nada. Ellos se agrandaron en el partido y tuvieron chances de ganarlo. Pero hasta que la pelota no entre no hay que festejar".

Getty

En el cierre tuvo palabras emotivas para con Lionel Messi: "Mi sueño final como arquero, como deportista, era darle al mejor jugador del mundo el título mundial para que no haya dudas de que sea el mejor jugador de toda la historia". Y en el final, descubrió un momento intimo que tuvo con Leo después de ganar el tan ansiado título: "Le mandé un mensaje después del Mundial diciéndole muchísimas gracias por darme el Mundial. Y él me dijo lo mismo. Así que es algo increíble que el mejor jugador te respete".