Ceballos se merece otra oportunidad

El andaluz despertó al Real Madrid y fue clave para que el equipo no tirase otra competición

El Real Madrid estuvo muy cerca de su segunda decepción en apenas cuatro días pero supo levantarse a tiempo para seguir vivo en la Copa del Rey y soñar con poder ganar una competición que no conquista desde hace nueve temporadas.

Y el salvavidas al que se agarró el Real Madrid tiene nombre y apellidos: Dani Ceballos. El jugador sevillano saltó al campo junto a Asensio y le cambió la cara a un Real Madrid que hasta su entrada parecía inerte e incapaz de sacar nada positivo de La Cerámica. Enseguida le dio otro aire al equipo y comenzó a hacer algo que hasta ahora nadie había logrado: juntar las líneas y hacer una presión efectiva sobre Parejo para entorpecer la salida de balón del Villarreal.

Surtió efecto. Dos jugadas iniciadas por el andaluz acabaron en gol de Vinicius y Militao. Eliminatoria igualada y dinámica cambiada. Sólo faltaba la guinda que, como buen guión de película, no podía llegar de otra manera que con un tanto del propio Ceballos para darle la victoria al Real Madrid.

Un Real Madrid que, sí, aún debe mejorar mucho y cuya vulnerabilidad en defensa sigue siendo su mayor defecto. Algo que debe paliar cuanto antes si no quiere que el Barça se le escape en Liga y si quiere seguir aspirando a ganar la Copa y la Champions.

¿Habrá renovación?

Todo esto llega con Dani Ceballos a cinco meses y medio de que su contrato con el Real Madrid expire. El futbolista termina su vinculación con el Real Madrid en junio y por ahora sólo tiene un objetivo: darlo todo hasta el final con la intención de ganarse una renovación que, por ahora, no llega. El club aún no le ha ofrecido la continuidad y él, aunque tiene derecho, no tiene intención alguna de sentarse a negociar con nadie.

El encuentro de ayer es el mejor ejemplo. Otros podrían pensar más en sí mismos en vez de pensar en un club en el que puede que no estén en pocos meses. Pero Ceballos no. Ceballos no se ha quejado cuando apenas ha tenido oportunidades y ayer lo dio todo para ganarse, al menos, una última oportunidad.

Lo mismo hay que decir de Marco Asensio, el cual también saltó al campo con muchas ganas y fue clave para lograr la victoria. El balear declaró al final del partido que quiere seguir de blanco, que está negociando con el club pero que su continuidad en el Real Madrid no depende de él.