Cavani se pierde el partido ante el United

La baja del futbolista uruguayo se suma a la ausencia de Neymar para el partido de octavos.

El uruguayo Cavani se pierde el partido ante el United de la ida de los octavos de final de la Champions League. Así ha podido confirmarlo Goal. El atacante charrúa dejó el terreno de juego del Parque de los Príncipes en el encuentro ante el Girondins con problemas físicos en la pierna derecha.

El delantero uruguayo no es la única baja sensible de los parisinos para el enfrentamiento ante los 'diablos rojos'. Cabe recordar que otra de las estrellas, Neymar, no estará disponible para el técnico Tuchel hasta mediados de abril.

Manchester United y PSG se medirán este próximo 12 de febrero en Old Trafford en el primer encuentro de este duelo entre ingleses y franceses.