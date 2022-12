Castro: "Nos hemos equivocado pero conocemos las soluciones"

El presidente del Sevilla hace autocrítica y espera reconducir la situación del club en el mercado y valora la próxima Junta de Accionistas.

El presidente del Sevilla, José Castro, ha ofrecido una extensa entrevista en "ABC de Sevilla" en la que ha analizado el mal momento deportivo del club, ha hecho autocrítica y ha valorado cómo afronta la Junta de Accionistas del próximo 29 de diciembre en la que José María del Nido podría disputarle la presidencia.

La mala situación del equipo: "Que el equipo no está bien a día de hoy es una obviedad y no podemos vivir del pasado, pero también creo que es justo poner en valor lo conseguido en las últimas nueve temporadas que he tenido la suerte de ser presidente: nos hemos clasificado en seis ocasiones al equipo para la Champions, tres para la Europa League, hemos jugado diez finales y hemos ganado cuatro títulos europeos. Nos hemos equivocado este año, sí, pero créame que lo vamos a solucionar. A mí me ocupa que el equipo no vaya bien, por el Sevilla, no por lo que pueda ocurrir en la junta".

Los errores: "Hablar durante la temporada de cuáles han sido los errores no es la cuestión ahora. Lo importante es que reconocemos que nos hemos equivocado en diferentes tomas de decisiones deportivas, pero sabemos cuál es el diagnóstico y cuáles son las soluciones. Vamos a revertir la situación, créame".

Altas y bajas en invierno: "Estamos trabajando de la mano de nuestros técnicos para mejorar la plantilla en el mercado de invierno. Vamos a ser ambiciosos en este mercado, como ya lo fuimos en el anterior con la incorporación de Martial y Tecatito Corona. Trabajamos en salidas y llegadas, pero por estrategia de negociación permítame que no le dé más información. Nosotros somos y hemos sido ambiciosos siempre, ahí están nuestros resultados".

Salidas de fichajes del último verano: "Confeccionamos una plantilla cuando Julen Lopetegui era nuestro entrenador. Ese es el motivo del cambio de cromos en el que trabajamos en este mercado de invierno. Queremos que la plantilla se adapte a la forma de jugar del nuevo entrenador".

Responsables: "Todo lo malo que pase en el club es responsabilidad mía. Yo asumo los errores y yo los voy a solucionar, créame. No existe ningún distanciamiento en el club. El comité de dirección trabaja de manera unánime por y para el Sevilla FC. En su seno es cierto que hay diferencias en muchos temas, pero eso enriquece el debate. Todos estamos a una".

Monchi y su futuro con él o con Del Nido: "Yo traje a Monchi de la Roma y Monchi trabaja para el Sevilla al cien por ciento. Los éxitos del Sevilla son éxitos de todos los que componen el club. De todos".

Inestabilidad accionarial: "Mire, lo que sí puedo decirle es que es una pena que firmáramos un pacto de socios en noviembre de 2019 y que llevemos tres años soportando como uno de los firmantes, que además es sevillista, está boicoteando desde el primer día la gestión del consejo de administración de la entidad, perjudicando al Sevilla. Todas las juntas son un problema e intentan que haya follón. Es una pena que Del Nido Benavente haya vendido ya más de 3000 acciones suyas a los americanos de 777Partners, que vienen a lo que vienen y no lo esconden. Él había suscrito un pacto para gobernar el club y no para de intentar dinamitarlo todo. Nosotros estamos tranquilos de cara a la junta, pero desde luego es un desgaste diario y un consumo de recursos realmente absurdo. El pacto está plenamente vigente. No lo digo yo, así lo ha declarado un juzgado y antes la Audiencia, con lo que todo está igual que el año pasado. Me reitero en que es una pena que firmemos un pacto y que uno de sus socios desde el primer día esté intentando incumplirlo".

Sus apoyos de cara a la junta: "Estamos tranquilos de cara a la junta. Ya le digo que lo que me ocupa es volver a la senda de la victoria con el equipo. Lo que a todos debería preocuparnos es el Sevilla. Es triste que hable usted de oposición cuando se trata de un hombre que presume de sevillista y tiene a su hijo de consejero delegado del club".

Los movimientos de Del Nido y sus promesas: "Todos conocemos ya a José María del Nido Benavente y la credibilidad que tiene por su trayectoria. Desgraciadamente es así. Él mismo dijo al salir de prisión que no tenía intención de volver a la presidencia y sin embargo solo hay que ver lo ocurrido en los últimos tres años. Para mí no tiene ninguna fiabilidad nada de lo que diga. Durante sus once años de mandato no hizo nada en el estadio, y eso que se cumplieron 50 años de su inauguración. Ser demagogo y decir lo que la gente quiere escuchar es muy fácil. Yo no vendo humo. Lo realizado en el Ramón Sánchez-Pizjuán desde 2014 está ahí: ascensores para las personas mayores y enfermos, nuevas puertas, nueva piel de la grada exterior… Tampoco quiero sacar pecho por eso, había que adecentar el estadio y ponerlo a la altura de lo que requería para que albergara una final de la Europa League. E igual en la ciudad deportiva. No olvidemos la nueva grada del estadio Jesús Navas cuando antes había una gradita que era una vergüenza. Al final de esta temporada estrenaremos la nueva residencia e instalaciones del primer equipo".

El nuevo estadio: "De cara al futuro hemos encargado y recibido el informe de Legends, una empresa de primer nivel. Lo hemos analizado internamente. Hemos contactado con la Liga y con dos consultoras de primer nivel, que están analizando dicho informe y estamos sacando conclusiones. Estamos trabajando en diferentes escenarios de estadio, todos conforme a lo que quiere la afición. Pronto lo podremos comunicar. El estadio para nosotros es una prioridad, pero no hago promesas irreales, no es mi estilo".

¿Votará Del Nido?: "El año pasado pudo votar y no lo hizo porque sabe que tiene que cumplir el pacto que, como digo, sigue vigente a día de hoy. No sé qué tiene pensado hacer ahora".

La situación económica: "El club económicamente no está mal, gracias precisamente a todo lo que generamos en las temporadas previas al covid. En la 19-20 presentamos pérdidas por la pandemia, porque se redujeron drásticamente los ingresos. En 2021 presentamos pérdidas porque, además de que aún afectaba la pandemia, vendimos a Koundé en julio; si no, si lo hubiéramos vendido en junio, habríamos obtenido casi 9 millones de beneficios. Y si ahora hemos tenido números rojos importantes pero podemos seguir adelante sin problema se debe a los buenos balances presentados en las temporadas anteriores. Desde luego, estamos mucho mejor que en la campaña 12-13. Uno de nuestros objetivos es reducir el coste de la plantilla, siendo igual de ambiciosos en lo deportivo. Es algo que tenemos grabado a fuego en el consejo de administración que presido".