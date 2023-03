El reglamento de la UEFA permite entrar de oficio, más allá de lo que decidan los tribunales de justicia

La Fiscalía denunciará al FC Barcelona por corrupción continuada por pagos a Enríquez Negreira, el que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. La denuncia, pendiente de ser admitida a trámite, señala al club como responsable, a Negreira, y al ex presidente Bartomeu, por presunto delito de falsedad documental y posible administración desleal. Ahora será la justicia la que siga su curso. Como recoge la Ley del Deporte, los hechos denunciados ya habrían prescrito y no cabría una sanción administrativa. Sin embargo, la pregunta que se hacen muchos aficionados es ¿corre riesgo el Barça de ser excluido de las competiciones europeas por una temporada? ¿puede la UEFA no elegir al Barça si así lo considera, independientemente de lo que digan los tribunales?

Barça: crece el temor a una posible sanción de la UEFA

Según ha podido saber GOAL, en el FC Barcelona está creciendo el temor a una posible sanción por parte de la UEFA. Al margen de la denuncia presentada por la Fiscalía y su desarrollo futuro, fuentes del club azulgrana admiten que “este asunto pinta realmente mal”. En el club son conscientes de que se encuentran en una situación de extrema fragilidad respecto a la UEFA. El Barça se posicionó a favor de la Superliga, se enfrentó a la UEFA en los tribunales y ahora, con el estallido del ‘caso Negreira’, entiende que la espada de Damocles pesa sobre su cabeza. Fuentes azulgranas consultadas por GOAL admiten, en privado y desde el anonimato, que "si la UEFA quiere tomar represalias por el tema de la Superliga, ahora se la han puesto botando y a dos metros de la portería". Hasta el momento, el Barça no ha recibido ningún tipo de comunicación a respecto de la UEFA. El FCB tiene previsto ofrecer una rueda de prensa informativa sobre el 'caso Negreira', aportando nuevos datos y explicando los resultados de su investigación externa, pero en las últimas horas el nerviosismo y la presión se están multiplicando. Existe temor a una posible intervención de la UEFA en este asunto. Y por descontado, pánico a poder estar fuera de las competiciones europeas de cara a la temporada 2023-24.

La UEFA guarda silencio, pide información a Integridad RFEF y estudia la evolución del 'caso Negreira'

La UEFA, que por ahora guarda silencio y está realmente preocupada con el caso, ha pedido información del ‘caso Negreira’ a Integridad de la RFEF. Y está recopilando información de todas las partes. Cabe recordar que la UEFA tiene una normativa clara respecto a la hora de clasificar la entrada de los equipos a las competiciones europeas. Sobre eso versan los artículos 4.01, 4.02 y 4.03 del reglamento de competiciones europeas, donde se especifica que la UEFA tiene derecho a veto para un club “si se ha cometido una actividad destinada a organizar o influir en el resultado de un partido a nivel nacional o internacional". Fuentes solventes indican a GOAL que el punto clave de toda acción futura está en el artículo 4.02

El artículo 4.02: UEFA puede "elegir o no" a los clubes

¿Qué dice el artículo 4.02 de la UEFA? Lo siguiente: “Si, sobre la base de todas las circunstancias fácticas y la información disponible para la UEFA, la UEFa concluye a su entera satisfacción que un club ha estado involucrado directa o indirectamente desde la entrada en vigor del artículo 50 (3) de los Estatutos de la UEFA, es decir, el 27 de abril de 2027, en cualquier actividad destinada a organizar o influir en el resultado de un partido a nivel nacional o internacional, la UEFA declarará a dicho club inelegible para participar en la competición. Tal inelegibilidad es efectiva solo por una temporada de fútbol. Al tomar su decisión, la UEFA puede basarse en la decisión de un organismo deportivo nacional o internacional, un tribunal arbitral o un tribunal estatal, pero no está obligada a ello”.

La UEFA, blindada: Plena competencia y potestad para decidir quién juega o no sus competiciones

Es decir, que la UEFA puede “no elegir” a un club para disputar competiciones europeas, basándose en la decisión de un tribunal, pero sin estar obligada a ello. Es decir, que tienen potestad y competencia para elegir o no elegir a un club para que dispute sus competiciones, al ser una entidad privada.

La UEFA concluye que “además de la medida administrativa de declarar un club no elegible, tal como se prevé en el párrafo 4.02, los Órganos de Administración y Justicia de la UEFA, si las circunstancias así lo justifican, también puede tomar medidas disciplinarias de conformidad con el Reglamento de Disciplina de la UEFA". Y remarca que “todas las personas obligadas por las reglas y normas de la UEFA deben abstenerse de cualquier conducta que dañe o pueda dañar la integridad de las competiciones”, teniendo la obligatoriedad de colaborar siempre con la UEFA.

Rubén Uría