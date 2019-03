Carvajal: "Llevamos una temporada de mierda"

El canterano reconoció que la derrota ante el Ajax supuso su "peor noche como profesional".

Dani Carvajal tuvo que luchar para reprimir las lágrimas después de que el Real Madrid quedara eliminado de la UEFA Champions League contra el Ajax y reconoció que fue su peor noche como profesional.

"Es mi peor noche como profesional, nunca he sentido este malestar que tengo ahora. En una semana lo hemos perdido todo... y todo en casa. El año está acabado para nosotros. No hay ninguna excusa”, comentó a Movistar Liga de Campeones.

El lateral no puso paños calientes y fue muy crítico con el rendimiento de su equipo este curso: "No veo un fin de ciclo porque tenemos un plantilla joven, tenemos que dar la cara y no escondernos en LaLiga como profesionales. Llevamos una temporada de mierda".

Por su parte, Nacho Fernández, reconocía que "hicieron un partido perfecto. Es cierto que somos los Reyes de la Champions, con el paso de los años se recordará, pero es una noche muy dura. No sólo hoy, la temporada en general. Pánico no había. Este club, la camiseta, los jugadores pasamos partidos más importantes que el de hoy. Hoy teníamos un marcador favorable. No había pánico, pero fue una semana complicada. Prácticamente adiós a LaLiga, adiós a la Copa del Rey... Ahora es cuando hay que ser hombres y estar en las malas".

"¿Qué vamos a decir? Es lo que pensamos todos. Nunca me tocó vivir algo así. Es fácil cuando se ganan títulos. Todo es maravilloso, pero en momentos como el de hoy y en los partidos contra el Barcelona es cuando hay que ser hombres y mirar para el futuro con orgullo por cómo defendimos la camiseta. El fútbol es así. Pasas de un mes a otro de lo más alto a lo más bajo. Al final los Reyes siempre caen en todos los sitios. Ganamos Champions, que no es nada fácil, y estoy orgulloso de este equipo. En las buenas y en las malas defendimos el escudo con orgullo. Estarán mosqueados porque no peleamos nada, los primeros somos nosotros", añadía sobre la dura eliminación.