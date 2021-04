¿El Mundial? Para Vela lo único que importa es ganar la MLS con el LAFC

El delantero mexicano confiesa que solo le preocupa seguir creciendo con su equipo y conquistar el campeonato estadounidense.

A poco más de un año para el inicio del Mundial , el nombre de Carlos Vela es uno de los que genera mayor controversia en la Selección mexicana . Sin embargo, la cabeza del delantero está lejos de toda esa polémica y ahora mismo solo piensa en darle al LAFC su primer campeonato de la MLS .

Vela, en una entrevista con Los Angeles Times, aseguró que representar a México en la Copa del Mundo no es una de sus prioridades. " No pienso en eso . Solo me concentro en estar en mi mejor nivel, marcar goles y ayudar al equipo. Ya después de eso, no sabemos", comentó la figura del LAFC.

🔁 Carlos Vela GOLAZO on repeat 🔁 pic.twitter.com/YbtUipqDrU — Major League Soccer (@MLS) March 2, 2020

En ese sentido, el Bombardero reconoció que le hace ilusión la posibilidad de ser nuevamente el MVP de la MLS . Carlitos considera que esa es la mejor manera de contribuir al crecimiento del equipo y llevarlo a pelear por los objetivos más importantes en esta temporada que está por comenzar.

" Volveré a luchar por el MVP porque creo que será bueno para el equipo. Cuando juegas bien y haces cosas buenas, el equipo también hace cosas buenas. Todo va en la misma dirección. Mi objetivo individual es ser el MVP y el del equipo es ganar el campeonato", explicó el delantero mexicano.