Carlos Rodríguez no tiene como prioridad irse a Europa

El joven mediocampista de Rayados espera quedarse en Rayados para continuar con su crecimiento como futbolista.

Carlos Rodríguez es una de las promesas más importantes con las que cuenta Rayados. El talento del mediocampista se pierde de vista y ahora mismo es uno de los principales candidatos para dar el salto a Europa, donde no le faltan pretendientes.

Sin embargo, Charly considera que el sueño de jugar en el Viejo Continente puede esperar. Es por eso que su mente está puesta en , donde espera seguir creciendo para ser tomado en cuenta por el Tata Martino para la Selección mexicana.

"Me encantaría ir a Europa, es algo que todo el mundo quiere, pero estos son los colores, este es mi equipo, desde pequeño he jugado aquí y no me importaría quedarme siempre en este equipo", dijo Rodríguez luego de ganar el Apertura 2019.

"No puedo hablar de Europa, ahorita tengo que festejar y disfrutar lo que estamos viviendo. Fue un gran año y le agradezco a Diego Alonso, porque me dio la oportunidad. Ahora estamos bien con Antonio Mohamed y fue un buen mes", concluyó.