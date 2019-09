Carlos Hermosillo: "La Leagues Cup es una copita"

El exdelantero de la Máquina desdeñó el título obtenido por Cruz Azul porque no es su objetivo: la Liga.

Carlos Hermosillo nunca tiene pelos en la lengua para expresarse acerca del club de sus amores: el . El ídolo del elenco Celeste opinó acerca de la consecución de la Leagues Cup, torneo de carácter amistoso que obtenieron luego de vencer en la final a Tigres.

"Es tan chiquita esta copa que no estuvo ningún directivo y, si alguien vienía (a Las Vegas, Nevada, ), no va a servir de nada porque no va a decidir", reveló en entrevista con W Deportes.

"Al aficionado Celeste se le da una alegría para tapar un poco lo malo que vivieron, pero yo soy muy escéptico con estas copitas. En el torneo de Liga (MX) es en donde quedan a deber", agregó al respecto.

Los de La Noria arrastran una sequía de 22 años sin poder dar la vuelta olímpica en la Liga, el único trofeo que los ha esquivado entre Supercopas, Concacaf Liga de Campeones, Copas MX o la propia Leagues Cup.