Carlo Costly: "Quiero ser entrenador"

El experimentado delantero hondureño, actual en Platense, proyecta lo que será su futuro cuando deje el fútbol.

Carlo Costly, figura de renombre en la historia de la Selección hondureña que participó en el Mundial de 2014, tiene 37 años y todavía se mantiene vigente. Sin embargo, el actual delantero de Platense se anima a mirar a futuro y no tiene problemas en pensar en su vida ya retirado.

"Gracias a Dios hemos trabajado en unos proyectos que tenemos, quiero ser entrenador. Sé que es complicado, saca canas verdes y la verdad quiero comenzar una etapa como entrenador. Lo he estado hablando con el profesor de Platense, que es el que me ha estado diciendo cosas para ser técnico", reveló el nacido en San Pedro Sula en diálogo con el programa Con Pineda Chacón.

Además, el ex Marathón y Olimpia en su país, que además su trayectoria estuvo marcada como un trotamundos por la cantidad de ligas en las que jugó, proyectó cómo sería su manera de dirigir. "Lo que yo quiero es plantear lo que uno vivió como futbolista. Si un jodido viene acá y anda trasnochando o bebiendo, si me la rompe en el partido está bien, que me resuelvas acá y no me contaminés a la gente", contó.

Asimismo, recordó su experiencia con Jorge Luis Pinto, con quien no tuvo conexión. "Pinto es increíble, insoportable... Yo pensé que iba a ser diferente, es un tipo arrogante, sospecha de todo mundo y uno no puede estar hablando porque piensa que uno está hablando de él", reveló Costly.