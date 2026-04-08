Caragher justifica la decisión del Liverpool sobre Luis Díaz

Jamie Carragher, leyenda del Liverpool, defendió la venta de Luis Díaz al Bayern Múnich y afirmó que el club no erró, pese a la polémica por la salida del extremo colombiano.

Este verano el Liverpool ha renovado su plantilla: fichó a varios jugadores y vendió a otros, como Díaz al Bayern y Núñez al Al-Hilal.

Caragher declaró a Liverpool.com: «El Liverpool no se equivocó al vender a Díaz, pero lo echamos de menos. Era un jugador especial y rendía a un nivel magnífico, pero en el fútbol a veces llegan ofertas que no se pueden rechazar, y en aquel momento el traspaso fue muy bueno para el club».

Además, recordó que el club lo fichó por unos 40 millones de libras y que, tras casi cuatro temporadas, se esperaba que renovara con un sueldo más alto y una vinculación hasta los 30 años, algo que el club no deseaba.

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Carragher añadió: «El Bayern sufrió una crisis tras fallar en fichar a Florian Wirtz, que fichó por el Liverpool, y por la lesión de Jamal Musiala en el Mundial de Clubes. Necesitaban un extremo y pagaron unos 70 millones de libras por Díaz, de 28 años, por lo que el traspaso fue beneficioso para el Liverpool».

Carragher admite que Díaz sigue siendo un jugador excepcional, como demuestra con el Bayern esta temporada, pero defiende la decisión directiva de venderlo.