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Fred RuttenIMAGO
Siep Engelen

Traducido por

Caos total: Fred Rutten deja el cargo de seleccionador de Curazao

Curacao
World Cup
F. Rutten
D. Advocaat

Fred Rutten ya no es el seleccionador de Curaçao, según Tubantia. El técnico, de 63 años, renunció al considerar que la agitación por el posible regreso de Dick Advocaat le impide trabajar.

En los últimos días creció la agitación tras rumores de que Advocaat aceptaría regresar. 

Jugadores y el patrocinador principal, Corendon, apoyaban el regreso de Advocaat, pero la federación lo descartó. Rutten debía preparar al equipo para el Mundial. 

Finalmente, él mismo ha renunciado. «Tras la polémica de los últimos días, Rutten concluye que ya no hay un clima de trabajo propicio», explica el medio de Twente Tubantia

Con su salida, el camino parece despejado para Advocaat, quien aún no se ha pronunciado. Curaçao debe decidir pronto: el Mundial empieza dentro de un mes. 

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Según el Algemeen Dagblad, Advocaat ya es de nuevo seleccionador. Puedes leer más aquí. 

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