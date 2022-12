CONMEBOL sueña con organizar su cita justo cuando se cumplirá un centenario desde la primera Copa del Mundo, que tuvo lugar en tierra charrúa.

Agosto de 2022 nació y con él vino consigo el lanzamiento de la candidatura en conjunto de Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile para organizar entre los 4 países el Mundial de fútbol del 2030. El "Mundial Centenario". Si bien en España y Portugal ya han dado los primeros pasos, los dirigentes sudamericanos confían en el hecho de que se cumplirán 100 años desde la primera cita mundialera, Uruguay 1930, como primer argumento. Así lo hicieron saber en el tan legendario Centenario.

La sede central para canalizar información es Uruguay. "Se ha decidido que la corporación que va a organizar y será la central va a estar en Uruguay. Eso significa centralizar toda la información y la documentación en Uruguay para presentar la candidatura en el Congreso de FIFA, donde se vota y donde tenemos que hacer todo el lobby necesario para llegar a un consenso con las demás federaciones del mundo", explicó el chileno Pablo Milad.

POSIBILIDADES

Según Alejandro Domínguez, "en un santuario del fútbol tenemos una obligación: aprender del pasado, solos no se puede. Juntos, en compartimento, tampoco se va a lograr". El presidente de la Confederación Sudamericana, en la presentación de la candidatura, insistió en que "la única manera es hacerlo unidos".

"Ganar el Mundial para Sudamérica es la consigna. Podemos competir con cualquiera. Independiente de la falta de infraestructura, tenemos el respaldo de los Estados, más allá de los Gobiernos", apostó Milad, presidente de la ANFP, que se extendió en un punto de prensa en el Museo del Fútbol: "Un grupo de dirigentes se reunió en este mismo lugar y dio a conocer que quería hacer ese campeonato mundial. Se cumplen 100 años de esa iniciativa de esos dirigentes. Hoy tiene la fuerza de la historia y esto nos conlleva a tener una fuerza como Sudamérica que es representada por este primer Mundial que hizo Uruguay y que va a simbolizar una historia de cambios, de generaciones, de influencia social y la fuerza que tiene el fútbol a nivel mundial. Es importante mantener esta convicción para trabajar juntos y sacar este Mundial adelante. Tengo la convicción de que sí lo vamos a lograr".

A juicio de Ignacio Alonso, quien preside la AUF, "la candidatura va en serio. Hay mucho contenido y sustancia". El directivo asumió que "no hay forma que nosotros no tengamos una candidatura exitosa. Se terminó la era de los mundiales fastuosos. Tenemos para ofrecer mucho esfuerzo, infraestructura, carreteras y aeropuertos a la altura de lo que la ocasión demanda. Ningún otro país tiene para ofrecer el lugar donde el Mundial comenzó y el estadio que casi no ha cambiado en sus lugares esenciales".

"No se puede celebrar los 100 años de algo en otro lugar que el que sea donde todo comenzó. Pero un país solo no alcanza", agregó Alonso, quien afirmó que "no es tanto lo que tenemos que hacer para llegar a los estándares que nos permitan organizar una Copa del Mundo. Lo que tenemos ya es mucho: y Uruguay va a quedar con un estadio de primer nivel".

"Yo no dudo que el Mundial se va a realizar en Uruguay. No tengo dudas. No hay otra fórmula aceptable para la principal fiesta y competición del mundo. Creo que las otras candidaturas pueden adaptarse a otros momentos", reflexionó también Alonso al ser consultado por las chances reales.

"Europa tiene que temer: tenemos la historia que nos avala y la fuerza de nuestras federaciones. La nuestra fue la primera confederación de fútbol organizada en el mundo. Tenemos la historia que nos avala y la fuerza para seguir", cerró Milad sobre las posibilidades y el aviso al binomio español-portugués.

En diciembre de 2022, Alejandro Domínguez aseguró que la candidatura se encuentra sólida y mantuvo el discurso sobre el centenario y la lógica que existe en la idea de llevar una Copa del Mundo tan especial a Sudamérica.

"La candidatura está muy sólida. El 2030 es una cuestión donde la FIFA tiene que decidir qué va a hacer. Es una responsabilidad de la FIFA y de la familia del fútbol de cómo y qué vamos a hacer para recordar a los que hicieron ese primer Mundial, que nació en Uruguay. Siempre va a haber una oportunidad para otros países a partir del 2030, cuando se cumplan 100 años, porque 100 años se cumplen solo una vez y esa vez tiene que ser en Sudamérica", comentó el presidente de la Conmebol.

CUÁNDO SE SABE

En el 74° Congreso de la FIFA, agendado para 2024.

El Mundial no solo lo quieren España y Portugal, sino que también Marruecos, China-Japón y las Coreas.

EVENTUALES ESTADIOS

Los 4 países organizadores deben definir, a la brevedad, qué recintos entran en los planes. Lo más probable es que sean considerados los que superan los 40 mil espectadores, el piso mínimo de las recientes citas mundialeras. Se necesitan, de entrada, unos 12 recintos. ¿Vuelve la Copa al continente del Pacífico y el Atlántico?

¿Cuáles son los más probables?

PAÍS RECINTO CAPACIDAD Argentina Monumental A. Vespucio Liberti 72.054 (Se agrandaría) Uruguay Centenario 60.235 (Se agrandaría) Argentina Mario Alberto Kempes 57.000 Argentina La Bombonera - A. J. Armando 54.000 Argentina Ciudad de La Plata 53.000 Chile Nacional Julio Martínez Prádanos 48.665 (Se agrandaría) Argentina Único Madre de Ciudades (SdE) 29.000 (Se agrandaría) Chile Monumental David Arellano 47.347 Argentina Gigante de Arroyito 45.465 Chile Ester Roa Rebolledo 33.000 (Se agrandaría) Chile Calvo y Bascuñán 21.000 (Se agrandaría) Chile Elías Figueroa Brander 21.000 (Se agrandaría) Argentina José María Minella 35.180 Uruguay Gran Parque Central 34.000 (Se agrandaría) Uruguay Domingo Burgueño Miguel 25.000 (Se agrandaría) Paraguay Defensores del Chaco 42.354 Paraguay General Pablo Rojas 45.000 Paraguay Antonio Aranda 28.000 (Se agrandaría) Uruguay Campeón del Siglo 40.005 Argentina Padre Ernesto Martearena 32.000 Argentina Malvinas Argentinas 42.500 Argentina San Juan del Bicentenario 25.286