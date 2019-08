Qué canal pasa la Premier League inglesa en México

Los compromisos del West Ham, Wolves y demás clubes se encuentran restringidos para la TV abierta.

La Premier League siempre está peleándose por ser la mejor de todo el mundo junto a La Liga y la . Históricamente, y por esa razón, tiene millones de seguidores alrededor del globo. , por supuesto, no es la excepción y , , , y más recientemente el Manchester City se han hecho de varios aficionados asiduos en nuestro país.

Más aún desde que comenzaron a llegar compatriotas a las Grandes Islas a partir de los 2000, sobre todo posteriormente al arribo del primer embajador: Jared Borgetti, quien fichó con el Wanderers para la temporada 2005-2006.

A él se le unieron los Nery Castillo, Giovani dos Santos, Carlos Vela y compañía a lo largo de los años. En la actualidad son dos los que representan al país en : Javier Chicharito Hernández y Raúl Jiménez, que militan en y Wolverhampton respectivamente.

A continuación, en Goal te decimos por dónde sintonizar el balompié inglés:

QUÉ TELEVISORA PASA LA PREMIER EN MÉXICO

Nada más la compañía Sky posee los derechos de transmisión de dicha competencia para esta campaña 2019-2010 y las subsecuentes, así como de la Copa de la Liga y la Football League Championship o Segunda División. Los de la , en cambio, sólo los emite ESPN.

QUÉ CANAL PASA LA PREMIER EN MÉXICO

Esto es en función del paquete que hayas contratado. Casi a menudo, a menos que se empaten con otros sucesos de interés, va mediante el básico que es el 1524. No obstante, dado el caso que sí se empalme con algo más, entonces sí varía el mismo.

Sky Black Sky Platinum Sky Gold Sky Sports 1 1501 1501 1501 Sky Sports 2 (HD) 1516 1516 - Sky Sports 3 (HD) 1524 1524 -

Si no tienes una televisión a disposición, de cualquier manera existe la aplicación de Blue to Go Video Everywhere para sintonizarlo vía live streaming.