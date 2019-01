Campos podrá jugar contra Royal Pari

El mediocampista boliviano dijo que se asustó tras la lesión, pero luego le avisaron que no es de gravedad y podrá jugar el próximo partido.

El mediocampista boliviano Jhasmani Campos podrá ser tomado en cuenta en The Strongest que este sábado se mide a Royal Pari, en Santa Cruz, por la segunda fecha del torneo Apertura de la División Profesional.

Campos salió adolorido en el juego contra Aurora, del sábado pasado, y se pensó que sería una lesión grave que lo aleje de los próximos cotejos.

El artículo sigue a continuación

Sin embargo el cuerpo médico del club atigrado confirmó que sólo se trata de un esguince leve en el tobillo y que podrá recuperarse en poco tiempo para estar a disposición del cuerpo técnico.

“Tuve que salir por un choque, gracias a Dios no fue grave, fue un golpe bastante fuerte que inclusive me asustó mucho porque sentía el dolor en el gemelo, el doctor me dijo que hay que hacer urgente un estudio”, dijo Campos tras el entrenamiento.

“Me asusté bastante y pensé lo peor, pero por suerte no fue nada grave”, aseguró el mediocampista.