Campestrini habló de su deseo de volver a Olimpia

El arquero argentino recuerda con cariño su breve paso por el Decano paraguayo y no descarta regresar algún día.

Cristian Campestrini no olvida los buenos meses que tuvo siendo parte del Franjeado, entre 2014 y 2015.

“Siempre que me preguntan, tengo los mejores recuerdos de Olimpia, ese semestre que estuve. Me hubiera encantado seguir, pero me compró el y me tuve que venir", comenzó diciendo el portero de 39 años, a la AM780 de Asunción.

El futbolista, que actualmente milita en el de , reveló que su deseo es regresar alguna vez, aunque es consciente que ya no sería para estar debajo de los tres palos.

"Siempre me han quedado las ganas de volver, no sé si para atajar, pero si para formar parte de la institución”, reveló el ex- de Sarandí.