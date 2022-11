El Millonario busca su cuarto trofeo de la competición más federal del país.

River tendrá un 2023 extraño, ya que por primera vez casi en una década no estará bajo el ala de Marcelo Gallardo. Con nuevo entrenador, el conjunto riverplatense deberá rearmarse para competir.

Una de las competiciones que tendrá su calendario es la Copa Argentina, competencia que le hizo pasar buenos momentos. De las diez últimas ediciones ganó tres, junto a Boca son los dos equipos que más títulos tienen. Ahora buscará pasar a su eterno rival.

En GOAL te mostramos a los posibles rivales de Millonario en la competición.

32AVOS DE FINAL

Daniel Jayo/Getty Images

En su primer enfrentamiento, el Millonario enfrentará a Racing de Córdoba que milita en el Torneo Federal A.

16AVOS DE FINAL

Getty Images

En su segundo partido de Copa Argentina, de pasar, River se cruzaría con el vencedor del duelo entre Talleres y Chacarita.

OCTAVOS DE FINAL

Marcelo Endelli/Getty Images

Ya en la mitad de la competencia, el Millonario puede cruzarse con Colón, Colegiales, Sol de Mayo o Lanús.

CUARTOS DE FINAL

Getty

En cuartos de final, River podría cruzarse con Boca o los otros equipos que disputarán esa llave: Olimpo, Barracas Central, Estudiantes de Buenos Aires, Almagro, Unión, Excursionistas o Gimnasia La Plata.

SEMIFINAL

Getty Images

Ya entre los cuatro mejores, los de Núñez podrían enfrentar a Racing, San Martín de Formosa, San Martín de Tucumán, Deportivo Morón, Instituto, Deportivo Riestra, Huracán, Yupanqui, Independiente, Ciudad de Bolívar, Central Córdoba, Comunicaciones, Gimnasia de Mendoza, All Boys, Estudiantes de la Plata o Independiente de Chaco.

FINAL

@Libertadores

A un paso de la gloria, River podría disputar la final de la Copa Argentina 2023 contra Arsenal, Villa Mitre, Godoy Cruz, al campeón de la Primera B, Sarmiento de Junín, Chaco For Ever, Rosario Central, Central Norte de Salta, Banfield, al campeón de la Primera C, Atlético Tucumán, Estudiantes de Río Cuarto, Defensa y Justicia, Ituzaingó, Tigre, al campeón de la Primera D, San Lorenzo, Sarmiento de Resistencia, Platense, Defensores de Belgrano, Independiente de Rivadavia, Newell's, al cuarto de la Primera C, Patronato, Gimnasia y Tiro de Salta, Argentinos Jrs, Deportivo Armenio, Aldosivi, San Martín de San Juan, Vélez o Deportivo Español.