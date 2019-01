Cambio en el reglamento: ¿qué dice respecto de la mano en el área?

Desde junio del 2017, la FIFA hizo una modificación que ahora sanciona acciones como las de la final del Mundial. Velasco Carballo explicó el criterio

El árbitro decreta penal por una mano en el área y todos los jugadores se le echan encima, le reclaman, "fue sin intención", dicen. Pero el juez ya pitó la pena máxima amparado en el actual reglamento de la FIFA: "Tocar el balón con la mano implica la acción deliberada de un jugador de tocar el balón con la mano o el brazo". Para ejemplo, la acción que le costó a Croacia el 2-1 en la final del Mundial 2018 .

¿En qué consiste este cambio en la reglamentación? Antes del primero de junio de 2016, si un futbolista estiraba los brazos en un salto en el área y la pelota le pegaba en la mano, por ejemplo, el árbitro era quien interpretaba la jugada y decidía si había intención o no de desviar el balón. Ahora, si un jugador amplía el volumen de su cuerpo con los brazos y la pelota le pega, es penalti. Tal fue el caso de Ivan Perisic , a quien le pegó el esférico en una de las extremidades tras un cabezazo de N'Golo Kanté .

En el derbi de Madrid, un centro de Koke dio en el brazo de Casemiro sobre los 30 minutos de la primera parte. ¿Era penalti?

"Si la pelota impacta en los brazos, es penalti. El futbolista, independientemente de su intención, le da más espacio a su cuerpo e impide que la pelota siga su curso. En otras palabras: ellos se tienen que hacer responsables de la manera en que salen a marcar", explicó Horacio Elizondo, Director Nacional de Arbitraje, en La Nación.

Eso es lo que asegura la FIFA al decir que la acción es deliberada (voluntaria, intencionada). De esta manera, la entidad madre del fútbol le quita responsabilidad a los jueces a la hora de sancionar penaltis por mano en el área y se la otorga a los jugadores.

¿Y en LaLiga? ¿Qué criterios se aplica? Velasco Carballo, del Comité Técnico de Árbitros, explicaba en enero de 2019 el tema de las manos: "Habla del movimiento del balón a la mano, de manos apoyadas en el suelo y manos rebotadas. Un jugador que no hace ningún movimiento pero hace equilibrio, el árbitro no debe sancionar mano. Si el jugador realiza algún movimiento el árbitro valorará. En las manos rebotadas normalmente no serán sancionadas".